De voetbalsters van FC Twente zijn zo goed als zeker van titelprolongatie in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van de vertrekkende trainer Robert de Pauw versloeg PSV zaterdag in De Grolsch Veste met 3-0 en behield zo de voorsprong van drie punten op Ajax, dat in De Kuip met 1-4 van Feyenoord won.

Aanvoerder Renate Jansen was voor rust tweemaal trefzeker voor FC Twente tegen PSV. In de tweede helft voerde Fenna Kalma de score verder op met haar 33e doelpunt van het seizoen. Oranje-international Kika van Es ging bij de thuisploeg huilend van het veld met een enkelblessure.

FC Twente heeft niet alleen drie punten meer dan Ajax, maar ook een aanzienlijk beter doelsaldo (+68 om +49). Het kampioenschap kan de ploeg uit Enschede daardoor nauwelijks meer ontgaan.

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee had de schaal meegenomen naar Enschede, maar hij kan die dus pas na de laatste speelronde uitreiken. In de laatste speelronde nemen FC Twente en Ajax het komende vrijdag tegen elkaar op in Amsterdam.

In de Klassieker bij de vrouwen stond Ajax al na zestien minuten met 0-3 voor dankzij goals van Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant. Kim Hendriks deed vervolgens iets terug voor Feyenoord, waarna Victoria Pelova al voor rust de eindstand bepaalde.

Er zaten 14.618 toeschouwers in De Kuip voor Feyenoord-Ajax, een record bij een wedstrijd in de Vrouwen Eredivisie.

