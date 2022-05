Robert Lewandowski wil Bayern München komende zomer verlaten. De topscorer van de Bundesliga weigert zijn verbintenis tot medio 2023 te verlengen en heeft een vertrekwens ingediend bij de clubleiding, zo bevestigt hij zaterdag.

"Het is heel goed mogelijk dat dit mijn laatste wedstrijd voor Bayern was", zei Lewandowski na afloop van het 2-2-gelijkspel tegen VfL Wolfsburg, wat de laatste wedstrijd van het seizoen was. "Ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar misschien wel."

"Ik heb gezegd dat als er een aanbieding komt, we daarover moeten nadenken", vervolgde Lewandowski. "Ook voor de club. Beide partijen moeten aan de toekomst denken. Meer kan ik er niet over zeggen."

Eerder op de dag bevestigde technisch directeur Hasan Salihamidzic al dat Lewandowski na acht jaar wil vertrekken uit München. Volgens de bewindspersoon mist Lewandowski geen waardering bij Bayern, dat lang wachtte met het aanbieden van een nieuwe verbintenis.

De reden van de vertrekwens is dat de aanvaller toe is aan een nieuwe uitdaging. "Hij heeft gezegd dat hij graag iets anders wil", zegt Salihamidzic, die benadrukt dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met andere clubs.

Robert Lewandowski in actie tegen VfL Wolfsburg. Robert Lewandowski in actie tegen VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images

Lewandowski wordt vooral gelinkt aan Barcelona

Lewandowski (33) maakte tot dusver liefst 343 doelpunten in 374 officiële wedstrijden voor Bayern, waarmee hij sinds zijn komst voorafgaand aan het seizoen 2014/15 onafgebroken kampioen van Duitsland werd.

In 2020 leverde hij met vijftien goals een riante bijdrage aan de Champions League-eindzege van 'Der Rekordmeister'. In 2021 volgde de winst van de wereldbeker voor clubs.

In Spaanse media wordt Lewandowski al weken in verband gebracht met FC Barcelona, dat ook werd gelinkt aan Erling Haaland. De Noorse spits van Borussia Dortmund werd deze week vastgelegd door Manchester City.

Bekijk de stand in de Bundesliga