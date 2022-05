Het lijkt erop dat Vincent Janssen niet beschikbaar is voor de Nations League-interland van het Nederlands elftal tegen België als hij een plek in de definitieve selectie van bondscoach Louis van Gaal krijgt. De spits van het Mexicaanse CF Monterrey geeft de voorkeur aan zijn huwelijk.

De 27-jarige Janssen werd vrijdag verrassend opgenomen in het dertigkoppige voorlopige keurkorps van Van Gaal voor de vier Nations League-wedstrijden van Oranje in juni. Nederland begint de interlandperiode op 3 juni in Brussel tegen België.

Het huwelijk van Janssen staat op 4 juni gepland in de Verenigde Staten. "Zijn bruiloft gaat zeker door. Hij is al een jaar bezig om dat allemaal goed te organiseren", zegt de moeder van Janssen, voormalig topzwemster Annemarie Verstappen, zaterdag tegen De Telegraaf.

De selectie van Janssen kwam ook voor de speler zelf als een enorme verrassing. Hij had dan ook geen rekening gehouden met de interlandperiode, omdat hij in oktober 2017 zijn zeventiende en laatste interland had gespeeld.

Over de beschikbaarheid van de voormalige aanvaller van AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe in de andere drie interlands is nog onduidelijkheid. "Het is nog maar de voorselectie, dus er is nog geen reden om je al ergens druk over te maken", aldus Verstappen.

Vincent Janssen speelde zeventien interlands en scoorde daarin zeven keer. Vincent Janssen speelde zeventien interlands en scoorde daarin zeven keer. Foto: Getty Images

Janssen scoorde dit seizoen maar één keer

Janssen was in 2016 en 2017 geregeld basisspeler bij Oranje onder toenmalig bondscoach Danny Blind. In de zomer van 2019 tekende hij bij Monterrey, waarbij hij dit seizoen basisspeler is. Begin deze maand maakte hij in zijn vijftiende competitiewedstrijd pas zijn eerste doelpunt.

Op vrijdag 27 mei maakt Van Gaal de definitieve selectie voor de interlands van Oranje in juni bekend. Behalve uit tegen België speelt Nederland uit (8 juni) en thuis (14 juni) tegen Wales en thuis tegen Polen (11 juni).

Oranje wacht daarna alleen in september nog twee Nations League-wedstrijden, waarna op 21 november de eerste WK-wedstrijd op het programma staat. Senegal is dan de tegenstander.