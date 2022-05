China ziet ook af van de organisatie van de Azië Cup in 2023. De Chinese overheid wil vanwege de coronasituatie geen gastheer meer zijn van het landentoernooi dat eens in de vier jaar gehouden wordt.

De Azië Cup, waar 24 landen aan deelnemen, zou in tien Chinese steden worden gespeeld tussen 16 juni en 16 juli 2023. De Aziatische voetbalbond AFC zegt in een verklaring de "uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door COVID-19" te erkennen en toont begrip voor de beslissing van de Chinezen.

De afgelopen weken werden meer sportevenementen afgelast in China, zoals de Aziatische Spelen, die in september in Hangzhou zouden plaatsvinden, en de atletiekwedstrijden uit de Diamond League in Sjanghai (30 juli) en Shenzhen (6 augustus).

China probeert met strenge maatregelen de coronacrisis in de hand te houden. De inwoners van Sjanghai zitten al meer dan een maand in een lockdown en in andere steden, zoals hoofdstad Peking, wordt de bevolking frequent getest en dreigen lockdowns door stijgende coronacijfers.

Het is nog niet duidelijk welk land de organisatie van de Azië Cup overneemt. De vorige editie, in 2019, was in de Verenigde Arabische Emiraten. Qatar liet zich daar tot kampioen kronen.