De spelers en de staf van FC Eindhoven vinden het lastig om al hardop na te denken over promotie naar de Eredivisie, maar na de 3-1-overwinning op De Graafschap van vrijdag is dat wel weer een stap dichterbij. De ploeg van trainer Rob Penders moet nog twee play-offs overleven om na 45 jaar terug te keren op het hoogste niveau.

"Begin dit seizoen had iedereen ons uitgelachen", zegt FC Eindhoven-captain Mawouna Amevor over de kansen op promotie tegen ESPN. "Maar we hebben in de competitie al laten zien dat we best iets kunnen. Hopelijk kunnen we dat nu nog twee rondes doorzetten."

FC Eindhoven, dat alleen van 1975 tot 1977 in de Eredivisie speelde, was dit seizoen de verrassing in de Keuken Kampioen Divisie. De club eindigde achter de twee gepromoveerde clubs FC Emmen en FC Volendam als derde en vrijdagavond werd in de return van de eerste ronde van de play-offs afgerekend met De Graafschap, dat met een veel groter budget werkt.

"Het seizoen was al goed en dat zetten we nu door in play-offs", vervolgt Amevor. "In de eerste wedstrijd (1-1, red.) tegen De Graafschap speelden we nog te afwachtend, maar in de return was dat al beter. We kunnen nog beter, maar het gaat in de play-offs vooral om het resultaat. We zijn door, dat is het belangrijkst."

Het Jan Louwers Stadion was vrijdag uitverkocht voor de return tegen De Graafschap. Het Jan Louwers Stadion was vrijdag uitverkocht voor de return tegen De Graafschap. Foto: Pro Shots

'We speelden heel goed voetbal'

Trainer Penders genoot vrijdagavond in het Jan Louwers Stadion van het spel van zijn ploeg in het eerste half uur. Door Eindhovense goals van Justin Ogenia, Charles-Andreas Brym en Joey Sleegers leidde de thuisploeg na 24 minuten al met 3-1 en daar bleef het bij.

"In die fase speelden we echt heel goed voetbal. Daarna zijn er momenten geweest waarop we het moeilijk hadden. We hebben meer kansen weggegeven dan we wilden, maar onze keeper Nigel Bertrams hield ons op de been."

In de halve finales van de play-offs stuit FC Eindhoven op de winnaar van het tweeluik tussen ADO Den Haag en NAC Breda. De Hagenaars wonnen dinsdag al met 1-2 in Breda en zaterdag is de return in het Cars Jeans Stadion.

Penders heeft geen voorkeur. "ADO en NAC ontlopen elkaar niet veel. Gelet op de resultaten in de competitie zou NAC ons beter moeten liggen, maar in de play-offs is alles anders."