PSV moet in totaal 50.000 euro aan boetes betalen voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd tegen Leicester City in de kwartfinales van de Conference League van vorige maand.

De Europese voetbalbond UEFA maakte vrijdag bekend dat PSV 25.000 euro moet overmaken vanwege het afsteken van vuurwerk en 25.000 euro voor ordeverstoringen in het publiek.

Ook tegenstander Leicester City kreeg een boete opgelegd. De Engelse club moet 15.000 euro betalen vanwege ordeverstoringen.

In oktober moest PSV al 33.625 euro betalen aan de UEFA. De club werd destijds gestraft voor wangedrag van de fans eind september tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz in Oostenrijk. Tijdens die wedstrijd gooiden de fans spullen op het veld en richtten ze vernielingen aan.

Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV, was destijds boos op de fans. "Wij accepteren het niet langer dat mensen zich uit naam van PSV misdragen, zeker niet als wij te gast zijn. Dit wangedrag valt niet onder supporten en ik wil dat het voorgoed stopt. Wij zetten alles op alles om de daders te identificeren. De boete zullen we op hen verhalen", zei hij in oktober.

PSV verloor half april in eigen huis met 1-2 van Leicester City, waardoor de ploeg werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Conference League. Feyenoord, dat dit seizoen zo'n 500.000 euro aan boetes moest betalen wegens wangedrag van de fans, staat over twee weken in de finale van de Conference League tegen AS Roma.