Cristiano Ronaldo hoopt dat Erik ten Hag de tijd en ruimte krijgt om Manchester United naar zijn hand te zetten. De 37-jarige Portugees zegt enthousiast te zijn over de nieuwe trainer van de Engelse topclub, al is het nog niet zeker of hij ook volgend seizoen op Old Trafford speelt.

"Wat ik van hem weet, is dat Ten Hag fantastisch werk heeft geleverd bij Ajax en dat hij een ervaren coach is", aldus Ronaldo vrijdag op de site van Manchester United, in zijn eerste interview waarin hij iets zegt over de nieuwe trainer.

"Maar we moeten hem wel de tijd geven. Zaken moeten veranderen zoals hij dat wil. Ik hoop dat we successen zullen beleven, want als je succes beleeft, dan heeft de hele stad daar profijt van."

Ten Hag tekende vorige maand een contract voor drie jaar in Manchester. De 52-jarige Nederlander volgt na dit seizoen interim-trainer Ralf Rangnick op. Hij verlaat Ajax met drie landstitels op rij en staat voor een flinke klus bij het in verval geraakte United.

"We zijn erg blij met en benieuwd naar Ten Hag", aldus Ronaldo. "Niet alleen de spelers, maar ook de supporters. Ik wens hem het beste en geloof erin dat we volgend seizoen prijzen gaan pakken."

Cristiano Ronaldo met de huidige (interim-)trainer van Manchester United, Ralf Rangnick. Foto: Pro Shots

Ronaldo heeft nog contract voor één jaar

Ronaldo keerde afgelopen zomer na twaalf jaar terug bij United. Hij was dit seizoen 24 keer trefzeker in alle competities, maar wist de club uit Manchester niet te helpen aan een plek in de top vier van de Premier League. Ten Hag zal daardoor in zijn eerste seizoen bij United niet in de Champions League uitkomen.

Ronaldo heeft nog een contract tot medio 2023 bij United, maar Engelse media speculeren al maanden over een mogelijk vertrek van de Portugees. De vedette heeft zelf nog niks gezegd over zijn toekomst.

United sluit zijn teleurstellende seizoen volgende week zondag af met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace. De twintigvoudig kampioen van Engeland zal als zesde of zevende eindigen in de Premier League.

