FC Eindhoven heeft zich vrijdag ten koste van De Graafschap geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Rob Penders won thuis met 3-1 van de club uit de Achterhoek en stuit nu op ADO Den Haag of NAC Breda.

De heenwedstrijd maandag in Doetinchem eindigde in 1-1 en bij de return in het Jan Louwers Stadion stelde FC Eindhoven snel orde op zaken. Na 24 minuten stond de eindstand al op het scorebord door treffers van Justin Ogenia, Charles-Andreas Brym en Joey Sleegers namens de thuisploeg. Tussendoor maakte Mees Kaandorp de 1-1 voor De Graafschap.

De kans is groot dat ADO de volgende tegenstander wordt van FC Eindhoven, dat alleen van 1975 tot 1977 in de Eredivisie speelde. De Hagenaars spelen zaterdag thuis tegen NAC, nadat dinsdag in Breda al met 1-2 gewonnen werd.

De Graafschap is veroordeeld tot nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De club, die in de reguliere competitie als negende eindigde, kende een teleurstellend seizoen. FC Eindhoven besloot de competitie als derde, achter de gepromoveerde clubs FC Emmen en FC Volendam.

Naast ADO-NAC staat zaterdag ook Roda JC-Excelsior op het programma. De winnaar van dat tweeluik - de eerste wedstrijd in Rotterdam eindigde in 2-2 - treft in de halve finales de nummer zestien van de Eredivisie.

Korte mist kansen voor De Graafschap

De play-off tussen FC Eindhoven en De Graafschap was een afspiegeling van het reguliere seizoen. Beide ploegen kregen veel kansen, maar de 'Superboeren' hadden net als in de competitie moeite om die om te zetten in goals.

Het was Eindhoven dat in de tiende minuut de score opende door een schot van Ogenia in de verre hoek. Zes minuten later tekende Kaandorp voor de gelijkmaker van de ploeg van Jan Vreman. In de 22e minuut kwam Eindhoven weer op voorsprong, ditmaal werkte de Canadees Brym een voorzet van Collin Seedorf binnen. Twee minuten later gooide Sleegers, een van de smaakmakers dit seizoen in Eindhoven, er een fraaie solo uit en scoorde (3-1).

Het lukte De Graafschap niet om het daarna nog spannend te maken. De uitploeg kreeg nog wel kansen, maar vooral Giovanni Korte maakte het niet af. Zo bleef het 3-1 en dat was voor FC Eindhoven ruim voldoende om, na 45 jaar op het tweede niveau, te mogen blijven hopen op een terugkeer in de Eredivisie.