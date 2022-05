Trainer Maurice Steijn is vol vertrouwen en ziet dat vertrouwen ook bij zijn spelersgroep nu handhaving in de Eredivisie dichtbij is voor Sparta Rotterdam. De Hagenaar voelt dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door vervroegd in te stappen bij de degradatiekandidaat, al wil hij voorkomen dat zijn ploeg denkt dat de missie al geslaagd is.

"Het gevaar is onze omgeving", zei Steijn vrijdag tegen Rijnmond, twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, dat ook nog niet zeker is van lijfsbehoud. "De omgeving denkt dat de klus al geklaard is en dat we maandag op vakantie gaan. Daar moet ik voor waken. Maar volgens mij is iedereen scherp. De spelers weten waar het om gaat."

Heracles heeft twee punten meer dan Sparta en staat op de veertiende plaats. De club uit Almelo is bij een punt zeker van nog een jaar Eredivisie en de Rotterdammers zijn bij een overwinning niet meer te achterhalen. De twee clubs staan net boven Fortuna Sittard en Willem II, terwijl hekkensluiter PEC Zwolle degradatie niet meer kan ontlopen.

Heracles-trainer Frank Wormuth zei vrijdag tegenover RTV Oost dat zijn ploeg thuis tegen Sparta in eerste instantie voor winst gaat. "En als het niet zo goed loopt, hebben we ook aan een gelijkspel genoeg", beseft de Duitser.

Ook Sparta wil in eerste instantie gewoon winnen, vertelde Steijn. "Daardoor zal het een open wedstrijd zijn. Aan de hand van de tussenstanden bij de andere wedstrijden kunnen we altijd nog schakelen en op een gelijkspel spelen. Een salonremise? Ja, dat zou kunnen."

Stand onder in de Eredivisie 14. Heracles 33-34 (-14)

15. Sparta Rotterdam 33-32 (-20)

16. Fortuna Sittard 33-32 (-32)

17. Willem II 33-30 (-28)

18. PEC Zwolle 33-27 (-25)

'Er heerst rust in de groep'

Bij nummer zeventien Willem II is de situatie totaal anders. De Tilburgers moeten thuis winnen van FC Utrecht en dan hopen op goed nieuws vanaf de andere velden. Als Willem II niet wint dan is degradatie een feit.

"Het klinkt misschien gek, maar doordat 100 procent duidelijk is wat wij moeten doen heerst er rust in de groep", zei Willem II-trainer Kevin Hofland vrijdag tegen het Brabants Dagblad. "Natuurlijk is er ook gezonde spanning, dat is een goed teken."

Bijzonder is dat voor Willem II handhaving, een plek in de play-offs tegen degradatie én directe degradatie nog mogelijk zijn voor de club die sinds 2014 op het hoogste niveau speelt. Hofland: "Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Maar aan denken in 'als' hebben we niets. Wij moeten winnen voordat we naar anderen kijken."