Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) klaagt over een gebrek aan medewerking van Ajax in het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars, meldt de NOS vrijdag. Bovendien is de voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club vooralsnog niet ingegaan op verzoeken om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Volgens het ISR verstrekt Ajax onvoldoende informatie, terwijl sportbestuurders in dergelijke onderzoeken wel een meldplicht hebben. De verstrekte informatie zou niet veel meer zijn dan het persbericht waarin de Amsterdamse club begin februari bekendmaakte dat Overmars per direct vertrokken was vanwege grensoverschrijdend gedrag richting meerdere vrouwelijke collega's.

"Er is nagelaten om concreet te maken wat er precies is gebeurd, wanneer, met wie en hoe vaak", zegt Henk van Aller, adjunct-directeur van het ISR, tegen de NOS. "Om tot een afgewogen oordeel te komen in een tuchtrechtelijk onderzoek is dat wel heel belangrijk."

Probleem voor het ISR is dat het niet de middelen heeft om Ajax te dwingen informatie te geven. "Hierdoor loopt onze aanklager tegen de muur", aldus Van Aller. "Dit is een buikpijndossier aan het worden."

De vrouwen die slachtoffer waren van het grensoverschrijdende gedrag van Overmars hebben zich ook niet gemeld bij het ISR. Het intituut heeft daarnaast nog geen contact gehad met Overmars, ondanks meerdere verzoeken om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Marc Overmars werkt inmiddels in België, waar hij technisch directeur is van Antwerp. Foto: Getty Images

'Hopen dat Ajax het belang inziet'

Ajax, dat niet via de media communiceert over het onderzoek, deed zelf al onderzoek naar Overmars en de cultuur binnen de club. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door het bureau Bezemer & Schubad, bleek begin mei dat het gedrag van Overmars daadwerkelijk van "ernstige aard" was en dat er een cultuurverandering moet komen binnen de club.

Het onderzoek werd niet gedeeld met het ISR, en ook dat frustreert het instituut. Van Aller: "Soms heb je weleens sportbestuurders die iets met tegenzin melden of iets vanaf de start bagatelliseren. Maar uiteindelijk wordt er wel meegewerkt. Wij hopen dat Ajax het belang van hun medewerking aan het ISR-onderzoek inziet."

Het ISR heeft de KNVB gevraagd om te bemiddelen, met als doel dat Ajax uiteindelijk meer informatie gaat verstrekken.