Scheidsrechter Danny Makkelie is aangesteld voor de wedstrijd tussen Oekraïne en Schotland in de halve finale van de Europese play-offs om een WK-ticket. Het duel werd eerder uitgesteld vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De 39-jarige Makkelie wordt langs de lijn bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Serdar Gözübüyük treedt aan als vierde official. Pol van Boekel is aangesteld als VAR, terwijl Jochem Kamphuis naast hem plaatsneemt als assistent-VAR.

Voor Makkelie is het een nieuwe topaanstelling in Europees verband. Twee weken geleden had hij de leiding over Villarreal-Liverpool (2-3) in de halve finales van de Champions League. In Nederland floot hij onder meer de bekerfinale tussen Ajax en PSV (1-2).

De UEFA besloot in maart het duel tussen Schotland en Oekraïne uit te stellen vanwege de oorlog in het laatstgenoemde land. Rusland werd tegelijkertijd uit de play-offs gezet, waardoor het land naast een WK-ticket greep.

Schotland-Oekraïne wordt op woensdag 1 juni gespeeld in Hampden Park in Glasgow. De winnaar van het duel speelt vier dagen later de finale tegen Wales, dat in maart al tegen Oostenrijk speelde en die wedstrijd met 2-1 won.

Nog lang niet alle 32 tickets voor het WK in Qatar zijn verdeeld. In de intercontinentale play-offs zijn nog twee startbewijzen te verdienen. Australië, Peru en Verenigde Arabische Emiraten strijden om het ene ticket en Costa Rica en Nieuw-Zeeland om het andere.