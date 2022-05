Feyenoord gaat een besloten trainingskamp in het buitenland beleggen in de aanloop naar de finale van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot slaat zijn tenten vier dagen op in het Portugese Lagos.

Feyenoord reist volgende week woensdag, drie dagen na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente, af naar Portugal. Daar staan tot en met zaterdag verschillende trainingen op het programma. Publiek is daarbij niet welkom.

Slot wil in alle rust toewerken naar de Conference League-finale tegen AS Roma, die op woensdag 25 mei in het Albanese Tirana wordt gespeeld. Voor Feyenoord is het de eerste Europese finale in twintig jaar. Bij de laatste keer in 2002 werd in de eigen Kuip de UEFA Cup veroverd.

In de Arena Kombëtare in Tirana is slechts plaats voor ruim 21.000 toeschouwers, waardoor Feyenoord maar drieduizend kaarten ontving voor zijn supporters. De officiële supportersvereniging verwacht echter dat er achtduizend Feyenoord-fans naar Tirana afreizen.

De finale tussen Feyenoord en AS Roma staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. Het duel begint om 21.00 uur. Feyenoord won tot dusver al zijn Europese finales, in 1970 (Europacup I), 1974 en 2002 (beide UEFA Cup).