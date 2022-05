Ajax-spits Sébastien Haller is zondag met 21 doelpunten topscorer geworden van het Eredivisie-seizoen 2021/2022. De Ivoriaanse spits is de elfde speler ooit die namens de Amsterdamse club de geschiedenis in gaat als de productiefste speler in een Eredivisie-jaargang.

Haller speelde zondag in de laatste speelronde 57 minuten mee tegen Vitesse (2-2), maar kwam niet tot scoren. Vitesse-spits Loïs Openda maakte twee treffers en eindigt met achttien doelpunten als tweede op de topscorerslijst.

De speler met de meeste assists is eveneens een aanvaller van de landskampioen. Dusan Tadic tekende tegen Vitesse voor zijn negentiende assist door de 0-1 van Brian Brobbey voor te bereiden. Jesper Karlsson (AZ) en Cody Gakpo (PSV) eindigen als tweede in dit klassement met dertien assists.

Tadic was tot dit seizoen de laatste Ajacied die topscorer werd (28 goals in het seizoen 2018/2019), al moest hij die titel destijds delen met PSV-spits Luuk de Jong. Ook Luis Suárez (35 goals in 2009/2010) en Klaas-Jan Huntelaar (33 goals in zowel 2005/2006 als 2007/2008) werden deze eeuw topscorer in dienst van Ajax.

Ruud Geels (1974/1975, 1975/1976, 1976/1977 en 1977/1978) en Marco Van Basten (1983/1984, 1984/1985, 1985/1986 en 1986/1987) kroonden zich maar liefst vier keer tot topscorer namens de Amsterdammers. Bijzonder is dat Geels in 1981 bij Sparta nogmaals topscorer werd en met vijf topscorerstitels recordhouder is.

Topscorerslijst Eredivisie-seizoen 2021/2022 1. Sébastien Haller (Ajax) - 21 goals

2. Loïs Openda (Vitesse) - 18 goals

3. Ricky van Wolfswinkel (Twente) - 16 goals

3. Vangelis Pavlidis (AZ) -16 goals

5. Jesper Karlsson (AZ) - 15 goals

5. Guus Til (Feyenoord) - 15 goals

Haller relatief weinig productief voor een topscorer

Het aantal van 21 treffers van de 27-jarige Haller is relatief klein voor een Eredivisie-topscorer. Twee jaar geleden werden Steven Berghuis namens Feyenoord en Cyriel Dessers namens Heracles Almelo topscorer met ieder vijftien doelpunten, maar dat seizoen eindigde al na 26 speelronden vanwege de coronapandemie.

De minst productieve Eredivisie-topscorers ooit zijn Willy Brokamp (MVV) en Cas Janssens (NEC), die in het seizoen 1972/1973 ieder achttien keer scoorden.

Met 43 goals voor PSV in het seizoen 1956/1957 is Coen Dillen de productiefste topscorer. De eerder deze week op 84-jarige leeftijd overleden Henk Groot staat met 41 treffers namens Ajax in 1959/1960 tweede op de lijst.