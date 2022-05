Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft vrijdag hard uitgehaald naar de UEFA. De coach noemt het onbegrijpelijk dat zijn spelers na een zwaar seizoen nog wedstrijden in de Nations League moeten spelen.

Klopp kreeg op zijn persconferentie voorafgaand aan de FA Cup-finale tegen Chelsea de vraag waarom Liverpool zo weinig kaarten krijgt voor de eindstrijd van de Champions League. De club heeft een kleine 20.000 gekregen voor het duel met Real Madrid, terwijl in het Stade de France in Parijs ruim 81.000 mensen kunnen.

"Ik ben niet in zo'n goed humeur om te praten over de UEFA. En de reden daarvoor is de Nations League", begon Klopp zijn monoloog. "Het is een van de belachelijkste ideeën aller tijden in het voetbal."

"We ronden straks een seizoen af waarin spelers meer dan 70 wedstrijden hebben gespeeld: 63 of 64 voor de club plus interlands, waardoor het aantal oploopt naar 75. Dat is te gek voor woorden. En we gaan straks weer verder met wedstrijden van de nationale ploegen in de Nations League."

"Ik zou graag willen dat de UEFA meer geld uit de Champions League haalt en de Nations League eruit gooit. Dan zouden er ook veel meer kaartjes voor de mensen beschikbaar zijn. Misschien heb ik niet alle informatie voorhanden, maar ik kan niet meer dan mijn mening geven."

Virgil van Dijk staat met manager Klopp op 28 mei in de finale van de Champions League. Virgil van Dijk staat met manager Klopp op 28 mei in de finale van de Champions League. Foto: Getty Images

Van Gaal wel voorstander van Nations League

De Nations League werd in 2018 opgericht en vindt om de twee jaar plaats. In de prestigieuze competitie worden landen onderverdeeld in divisies en groepen, waarna de vier beste landen in de Final Four om de eindzege strijden.

Portugal won in 2019 de eerste editie door Nederland in de finale te verslaan. Vorig jaar was Frankrijk de beste. Volgende maand worden de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen afgewerkt. De duels zijn naar voren gehaald, omdat in november en december het WK in Qatar op het programma staat.

Bondscoach Louis van Gaal toonde zich eerder een groot voorstander van de Nations League. "We hoeven in de Nations League niet tegen Jut en Jul-landen te spelen, alleen tegen toplanden en dan kunnen we onszelf meten", zei hij in december vorig jaar. "De EK- en WK-kwalificatie zouden ook zo opgebouwd moeten worden."