Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht dat Tyrell Malacia op tijd fit is voor de finale van de Conference League. De linksback was volgens de club door een hamstringblessure onzeker voor de eindstrijd met AS Roma.

"We hebben alle verwachtingen en goede hoop dat hij volgende week weer meetraint en beschikbaar is voor de finale", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan het laatste Eredivisie-duel met FC Twente. "Het woord zorgelijk zou ik niet in de mond nemen."

Malacia zal in ieder geval zondag ontbreken, wanneer Feyenoord het Eredivisie-seizoen in eigen huis afsluit tegen FC Twente. De Rotterdammers zijn al zeker van de derde plaats achter Ajax en PSV. De Conference League-finale tegen AS Roma wordt op woensdag 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana gespeeld.

Dit betekent dat de vleugelverdediger nog twaalf dagen de tijd heeft om te herstellen van zijn blessure en de historische wedstrijd te halen. Feyenoord staat voor het eerst in twintig jaar weer in een Europese finale.

Malacia is dit seizoen een van de bepalende spelers bij Feyenoord. De geboren Rotterdammer kwam onder trainer Arne Slot in alle competities tot 48 wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en vijf keer een assist gaf.

Zijn goede prestaties leidden september vorig jaar al tot een debuut in het Nederlands elftal. Inmiddels staat de teller voor Malacia, die vrijdag weer tot de voorselectie behoorde, op drie interlands.