Julian Nagelsmann is er erg blij mee dat Noussair Mazraoui bij Bayern München gaat tekenen. De trainer van 'Der Rekordmeister' denkt dat de rechtsback van Ajax voor een kwaliteitsimpuls zorgt.

Bayern heeft de transfervrije komst van de 24-jarige Mazraoui nog niet officieel aangekondigd, al hebben technisch directeur Hasan Salihamidzic én de speler zelf al laten weten dat de overgang er gaat komen.

"We zijn dicht bij zijn komst en daar zijn we heel blij mee, want hij is een heel goede speler. Tijdens ons eerste gesprek zei hij dat hij graag voor Bayern wil spelen. Hij heeft er heel veel zin in", zei Nagelsmann vrijdag tijdens zijn wekelijkse persmoment.

"Dit soort spelers hebben we nodig. Ik kijk uit naar het moment dat de deal helemaal rond is en we deze jonge, hongerige speler binnen hebben."

Mazraoui koos ervoor om zijn aflopende contract bij Ajax, de club waar hij groot werd, niet te verlengen. Naast Bayern was FC Barcelona in de markt voor de twaalfvoudig international van Marokko, die de voorkeur aan een Duits avontuur geeft.

Mogelijk maakt Ajax-ploeggenoot Ryan Gravenberch eveneens een overstap naar Bayern. Beide clubs zijn nog in onderhandeling over de komst van de negentienjarige middenvelder, die nog een contract voor een jaar heeft.