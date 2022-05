Georginio Wijnaldum is door bondscoach Louis van Gaal gepasseerd in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende vier Nations League-duels in juni. Vincent Janssen en Rick Karsdorp behoren wél tot de dertigkoppige groep.

De 31-jarige Wijnaldum was reserveaanvoerder van Oranje. Zijn gebrek aan speeltijd bij Paris Saint-Germain kost hem nu echter zijn plek in de (voor)selectie van Van Gaal. Dat is voor de 86-voudig international, die twee eindtoernooien meemaakte, slecht nieuws met het oog op het WK van eind dit jaar in Qatar.

"Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini's situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind", aldus Van Gaal.

De rentree van zowel Janssen als Karsdorp bij Oranje is opvallend. De 27-jarige Janssen speelde in oktober 2017 zijn laatste van zeventien interlands. Dit seizoen scoorde hij twee keer in 28 wedstrijden namens zijn Mexicaanse club CF Monterrey.

De even oude Karsdorp kwam in maart 2017 voor het laatst in actie voor Oranje. De drievoudig international, die basisspeler is bij AS Roma, zei in maart nog dat hij het Nederlands elftal wegens het uitblijven van een oproep uit zijn hoofd had gezet.

Voorselectie Oranje (30 spelers) Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Mark Flekken (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (CF Monterrey), Luuk de Jong (FC Barcelona), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Burnley)

Nederland-Zweden was eind 2017 de laatste interland van Vincent Janssen, die toen door Tottenham Hotspur aan Fenerbahçe was verhuurd. Foto: Pro Shots

Oranje treft België, Wales en Polen

Het Nederlands elftal begint het nieuwe Nations League-seizoen op vrijdag 3 juni met een uitwedstrijd tegen België. Op woensdag 8 juni volgt een uitduel met Wales. Vervolgens wordt in De Kuip tegen Polen (zaterdag 11 juni) en Wales (dinsdag 14 juni) gespeeld.

Er worden vier speelrondes afgewerkt in verband met het WK van later dit jaar in Qatar. De laatste twee Nations League-wedstrijden zijn op 22 september (uit tegen Polen) en 25 september (in de Johan Cruijff ArenA tegen België).

Daarna gaat Oranje de laatste fase van de WK-voorbereiding in. In Qatar begint het toernooi voor Nederland op 21 november met een ontmoeting met Senegal. Ecuador en gastland Qatar zijn de andere twee poulegenoten.

Van Gaal zal tijdens de komende interlands voor het eerst worden bijgestaan door Edgar Davids, die als assistent-bondscoach de opvolger van de vertrokken Henk Fraser is.