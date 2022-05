Manchester City heeft oud-speler Sergio Agüero vrijdag geëerd met een standbeeld op het plein voor het Etihad Stadium. Het beeld werd exact tien jaar na het historische doelpunt van de Argentijn tegen Queens Park Rangers onthuld.

Op 13 mei 2012 zorgde Agüero er met een treffer diep in blessuretijd voor dat City stadgenoot Manchester United op doelsaldo voorbleef en kampioen werd. Hij vierde het door in extase zijn shirt uit te trekken; in die pose is hij ook afgebeeld.

Het standbeeld is gemaakt door beeldhouwer Andy Scott en bestaat uit duizenden aan elkaar gelaste stukjes staal. "Dit is prachtig, heel bijzonder om mezelf tien jaar geleden te zien", aldus de 33-jarige Agüero. "Ik ben de club hier heel dankbaar voor. Heel speciaal."

Agüero is niet de eerste oud-speler van Manchester City met een standbeeld bij het stadion. Zijn beeltenis heeft een plek gekregen naast die van Vincent Kompany en David Silva, die eveneens veel voor de club hebben betekend.

De loopbaan van Agüero kwam een half jaar geleden abrupt ten einde door hartproblemen. De 101-voudig international van Argentinië was bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Barcelona, nadat hij tien jaar voor City had gespeeld.

Sergio Agüero is met ontbloot bovenlijf afgebeeld. Foto: Getty Images