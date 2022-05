Arsenal-manager Mikel Arteta is absoluut niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Paul Tierney in de verloren topper tegen Tottenham Hotspur van donderdag (3-0). De Spanjaard vindt dat de arbiter de wedstrijd verpest heeft.

Arsenal kwam door een penalty op achterstand en moest al na ruim een half uur met tien man verder, nadat Rob Holding zijn tweede gele kaart had gekregen. Arteta vindt dat een veel te zware straf en stelt bovendien dat niets werd gedaan met een vermeende elleboogstoot van Son Heung-min.

"Als ik zeg wat ik denk, word ik voor zes maanden geschorst. Ik kan niet liegen, dus ik kies er maar voor om niet te zeggen wat ik denk", zei de boze Arteta na de pijnlijke nederlaag in het Tottenham Hotspur Stadium.

"Ik wil dat de scheidsrechter voor de camera komt en zijn beslissingen uitlegt. Het is een schande dat zo'n mooie sport vandaag zo is verwoest. Ik ben trots op mijn spelers. Aan de vandaag genomen beslissingen kunnen we niets veranderen."

Tottenham won de Londense derby dankzij twee doelpunten van Harry Kane en één van Son. De achterstand op nummer vier Arsenal werd teruggebracht tot een punt. De top vier gaat de Champions League in.

Arsenal speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man. Arsenal speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man. Foto: Getty Images

Conte vindt dat Arteta minder moet klagen

Tottenham-coach Antonio Conte kon zich niet vinden in de kritiek die Arteta op de scheidsrechter had. De Italiaan vindt dat zijn Spaanse collega er goed aan zou doen om zich iets minder bezig te houden met de arbitrage.

"Hij is een heel goede coach en kan een grote naam worden, maar hij is pas net begonnen en ik heb hem in de afgelopen maanden al heel veel horen klagen", zei de 52-jarige Conte over de twaalf jaar jongere Arteta.

"Ik vind dat hij zich meer op zijn eigen ploeg moet focussen. Hij moet wat rustiger worden en zijn goede werk voortzetten. Het is nooit goed als een trainer te veel klaagt."

Er zijn nog twee Premier League-speelrondes te gaan. De ploeg die buiten de top vier valt, moet het met Europa League-voetbal doen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League