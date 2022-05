Tottenham Hotspur heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een felbegeerd Champions League-ticket. Door een eenvoudige 3-0-zege op Arsenal nadert de ploeg van trainer Antonio Conte de directe concurrent tot op één punt. In Spanje won Real Madrid met 6-0 van Levante, dat daardoor is gedegradeerd.

De thuisploeg opende de score halverwege de eerste helft uit een penalty. Harry Kane mocht aanleggen vanaf 11 meter nadat Son Heung-min een duwtje in zijn rug had gekregen.

De problemen voor Arsenal stapelden zich op toen Rob Holding na een half uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg. Tottenham profiteerde bijna meteen van het numerieke overwicht. Opnieuw was het Kane die scoorde, deze keer uit een corner.

Al vroeg in de tweede helft viel de beslissing. Nadat de bal voor de voeten van Kane werd weggetikt, knalde Son vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Een nog grotere afstraffing bleef Arsenal vervolgens bespaard. Steven Bergwijn viel bij Tottenham ruim een kwartier voor tijd in.

Strijd wordt in laatste twee speelrondes beslist

De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League. Titelkandidaten Manchester City (89) en Liverpool (86) zijn al zeker van deelname, voor Chelsea (70) kan het ook bijna niet meer misgaan.

Daardoor jagen Arsenal en Tottenham op het laatste ticket. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben 'The Gunners' nog een voorsprong van één punt op de Londense stadgenoot (66 om 65).

Arsenal speelt nog tegen Newcastle United (uit) en Everton (thuis). Tottenham ontvangt Burnley en gaat nog op bezoek bij het al gedegradeerde Norwich City.

Real Madrid stoot Levante uit La Liga

In de Spaanse competitie gaf Real Madrid ruim twee weken voor de Champions League-finale tegen Liverpool nog maar eens zien visitekaartje af. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti, al zeker van de landstitel, walste met 6-0 over Levante heen.

Daardoor kan Levante degradatie niet meer ontlopen. De ploeg uit Valencia heeft met nog twee wedstrijden te spelen een achterstand van zes punten op de veilige vijftiende plaats van Cádiz. Het onderling resultaat, dat in Spanje de doorslag geeft, is echter in het nadeel van Levante.

Van de laatste elf seizoenen speelde Levante er tien op het hoogste niveau. De zesde plaats in het seizoen 2011/2012 was de hoogste eindklassering. Momenteel staan ook Real Mallorca en Deportivo Alavés onder de degradatiestreep.