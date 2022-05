Robert Mühren is net als vorig jaar verkozen tot Speler van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. De 32-jarige spits had met 29 doelpunten en elf assists een groot aandeel in de promotie van FC Volendam naar de Eredivisie.

Mühren kreeg de voorkeur boven de andere genomineerden: Thijs Dallinga (Excelsior), Joey Sleegers (FC Eindhoven), Rui Mendes (FC Emmen) en Patrick Pflücke (Roda JC).

De prijzen bij het kampioensdiner in Den Bosch werden donderdag uitgereikt door bondscoach Louis van Gaal. De uitslagen zijn gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs en op stemmen van fans.

Vorig jaar kreeg Mühren het Gouden Schild na een uitstekend seizoen bij SC Cambuur. Ook met die club dwong hij promotie af, maar daarna maakte de spits een verrassende overstap naar zijn oude liefde FC Volendam.

De prijs voor beste trainer ging naar Dick Lukkien van FC Emmen. Een jaar na de degradatie uit de Eredivisie loodste hij de Drentse club naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor FC Emmen komend seizoen weer uitkomt op het hoogste niveau. Lukkien was wegens ziekte niet aanwezig bij de uitreiking.

Robert Mühren poseert met het Gouden Schild voor beste speler van de KKD. Robert Mühren poseert met het Gouden Schild voor beste speler van de KKD. Foto: Pro Shots

Olij draagt prijs voor beste keeper op aan Seuntjens

Johan Bakayoko van Jong PSV werd verkozen tot grootste talent. De negentienjarige aanvaller was dit seizoen goed voor zeventien doelpunten en twaalf assists in het team van trainer Ruud van Nistelrooij. De jonge Belg kreeg door zijn goede prestaties ook af en toe speeltijd in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

Nick Olij van NAC Breda won de strijd voor beste keeper. Hij droeg de trofee op aan zijn voormalige ploeggenoot Ralf Seuntjens, die eerder op donderdag bekendmaakte dat bij hem een tumor is geconstateerd.

Vooraf was al bekend dat Dallinga het Gouden Schild voor topscorer van de Keuken Kampioen Divisie in ontvangst mocht nemen. De spits van Excelsior maakte dit seizoen 32 doelpunten in het reguliere seizoen, twee meer dan ADO-spits Thomas Verheydt.