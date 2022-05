Philippe Coutinho zet zijn carrière definitief voort bij Aston Villa. De Braziliaanse spelmaker komt over van FC Barcelona en tekent een contract tot medio 2026 bij de middenmoter in de Premier League. Barcelona bevestigt donderdag dat het 20 miljoen euro ontvangt van Villa, plus 50 procent van de toekomstige transferopbrengsten.

Begin 2018 nam Barcelona de 29-jarige Coutinho nog voor maar liefst 135 miljoen euro over van Liverpool, maar hij kon de verwachtingen in Catalonië niet waarmaken. Hij kwam tot 106 officiële wedstrijden, 25 doelpunten en 14 assists.

Coutinho werd begin dit jaar door Aston Villa verrassend op huurbasis overgenomen, met een optie tot koop. Daar heeft de club uit Birmingham nu dus gebruik van gemaakt. Tot dusver was de aanvallende middenvelder goed voor zestien competitiewedstrijden en vier doelpunten bij Villa.

"Dit is een briljante aanwinst voor Aston Villa", zegt coach Steven Gerrard op de website van Aston Villa. "Phil is een modelprof en heeft duidelijk impact op de groep. Met de manier waarop hij zich zowel op als buiten het veld gedraagt, is hij ook een rolmodel voor onze jongere spelers."

De laatste jaren was Coutinho al geen bepalende speler meer bij Barcelona. Hij werd in het seizoen 2019/2020 verhuurd aan Bayern München, waarna hij het hele vorige seizoen aan zich voorbij moest laten gaan wegens een zware knieblessure.

Coutinho beleefde zijn beste periode bij Liverpool, ook al pakte hij geen prijzen met de Engelse topclub. Met Bayern won hij de Champions League. Hij vierde een landstitel met de Duitsers en werd ook twee keer kampioen met Barcelona.