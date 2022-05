Danique Kerkdijk speelt komend seizoen weer voor FC Twente. De Oranje-international keert na vijf seizoenen terug bij de club uit Enschede, waarvoor ze van 2012 tot en met 2017 ook actief was.

De 26-jarige Kerkdijk komt op dit moment uit voor Brighton & Hove Albion. Bij de Engelse club staat ze sinds medio 2019 onder contract. Daarvoor speelde de verdediger twee seizoenen voor Bristol City.

"De afgelopen vijf jaar heb ik mij als persoon en als voetbalster goed kunnen ontwikkelen in Engeland. In die jaren heb ik ook veel dingen gemist, zoals tijd doorbrengen met familie en vrienden", laat Kerkdijk weten.

"Voetbal is hartstikke leuk, maar ik wil ook graag dicht bij hen zijn. Dat is een van de belangrijkste redenen om weer in Nederland te gaan spelen. Bij FC Twente heb ik het altijd naar mijn zin gehad en mooie successen mogen behalen. Het was daarom geen moeilijke keuze om weer voor deze club te gaan spelen."

Kerkdijk heeft achttien interlands achter haar naam staan. Ze maakte deel uit van de selectie van de Oranjevrouwen die in 2019 tweede werd op het WK.

FC Twente Vrouwen is dicht bij prolongatie van de landstitel in de Eredivisie. De tukkers gaan met nog twee speelrondes voor de boeg aan kop en hebben drie punten voorsprong op nummer twee Ajax.

