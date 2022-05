Alfred Schreuder wordt definitief de opvolger van Erik ten Hag als trainer van Ajax. De Barnevelder tekent een contract voor twee jaar bij de Amsterdamse club, met een optie voor nog een seizoen.

"Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp", zegt de 49-jarige Schreuder donderdag op de website van Ajax. "Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club."

"Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen."

Ajax moest op zoek naar een opvolger van Ten Hag, die komende zomer naar Manchester United vertrekt. Onder Ten Hag pakten de Amsterdammers drie landstitels en tweemaal de KNVB-beker.

Schreuder werd begin dit jaar aangesteld als trainer van Club Brugge. Bij de koploper van de Belgische competitie liet hij in zijn contract een gelimiteerde transfersom opnemen van naar verluidt 1,5 miljoen euro.

Schreuder was bij Ajax al assistent van Ten Hag

Voor Schreuder betekent zijn aanstelling bij Ajax een terugkeer bij de club waar hij in het successeizoen 2018/2019 assistent was onder Ten Hag. Door een dramatische ontknoping tegen Tottenham Hotspur liep de ploeg toen maar net de finale van de Champions League mis.

De oud-speler van onder meer RKC Waalwijk, NAC Breda en Feyenoord begon in 2014 bij FC Twente aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Na zijn vertrek bij Ajax werkte hij in Duitsland bij TSG Hoffenheim en was hij assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona.

Sinds begin dit jaar staat de voormalig middenvelder aan het roer bij Club Brugge, dat in een spannende titelstrijd is verwikkeld met Royale Union Saint-Gilloise. De ploeg van Schreuder heeft met nog twee wedstrijden te gaan een voorsprong van drie punten.