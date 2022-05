NAC Breda heeft haar supporters donderdag opgeroepen te stoppen met het bedreigen van oud-trainer Maurice Steijn. De club zegt er begrip voor te hebben dat de Hagenaar aangifte gaat doen.

Steijn stapte bijna een jaar geleden op bij NAC, nadat hij zou zijn bedreigd door supporters. Die bedreigingen kwamen deze week terug nadat zijn zoon Sem Steijn namens ADO Den Haag scoorde tegen NAC en daarna de Bredase fans provoceerde. Hij stak ook zijn middelvinger op toen hij werd uitgefloten.

"Maurice Steijn heeft aangegeven aangifte te gaan doen. Als club hebben wij inzage gekregen in deze berichten en we begrijpen de keuze om aangifte te doen", meldt NAC in een verklaring, waarin de club verder benadrukt zich te distantiëren van de bedreigingen.

"We willen eenieder oproepen onze club op een positieve manier te steunen, zoals zovelen al doen. We hebben een trouwe supportersschare, waar we ontzettend trots op zijn. Verpest het niet voor je medesupporters."

Trainer Steijn, die inmiddels degradatiekandidaat Sparta Rotterdam onder zijn hoede heeft, vertrok vorig jaar bij NAC naar aanleiding van een machtsstrijd met clubicoon en toenmalig technisch directeur Ton Lokhoff. Dat viel niet in goede aarde bij de fans.

De 48-jarige Steijn bestempelde de provocaties van zijn zoon woensdag trots als een "superactie". Over de bedreigingen zei hij: "Vorig jaar heb ik het gelaten. Maar wat er vandaag ook weer is binnengekomen, ook richting mijn kinderen, tart alles. Dus daar gaan we aangifte van doen."