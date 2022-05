Vitesse heeft bijna veertig supporters een stadionverbod opgelegd vanwege het afsteken van rookbommen. De thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2) moest zondag na een kwartier tijdelijk worden stilgelegd, omdat achter een van de doelen flinke rookontwikkeling ontstond. Eén rookbom werd zelfs op het veld gegooid.

"Terwijl de zwart-grijze rook opstijgt op de Zuid-tribune, denkt 99,9 procent van de mensen in het GelreDome precies hetzelfde: daar gaan we weer, wat een ellende", schrijft Vitesse in een verklaring.

"Hunkerend naar dat geel-zwarte voetbalfeest, zoals we dat met elkaar zo graag beleven en zoals we dat ook gewend waren. Een feest voor jong en oud, in een plezierige en veilige omgeving, moet weer vanzelfsprekend worden. En snel ook."

Twee toeschouwers werden gearresteerd, omdat ze twee stewards hadden mishandeld. "Het moge duidelijk zijn dat dit volstrekt onacceptabel is en nóóit mag gebeuren", aldus Vitesse, dat stadionverboden oplegde aan de supporters die (mede)verantwoordelijk waren voor de vuurwerkactie.

Een van de rookbommen werd op het veld gegooid. Foto: Pro Shots

Vitesse-fans misdroegen zich dit seizoen vaker

Het was niet de eerste keer dat een deel van de Vitesse-aanhang zich dit seizoen misdroeg. Zo werd het thuisduel met Sparta Rotterdam gestaakt omdat één fan het veld bestormde en Sparta-keeper Maduka Okoye werd bekogeld vanaf de tribunes.

De Arnhemse club heeft dit seizoen al ruim honderd fans een stadionverbod gegeven. Vitesse probeert de financiële schade te verhalen op de daders.

"Het zijn harde maatregelen, waar we absoluut niet trots op zijn, maar die voor de terugkeer naar een veilig en sfeervol stadion wel noodzakelijk zijn. Het moet stoppen dat kleine groepen 'supporters' het verpesten voor de rest", meldt de nummer zes van de Eredivisie.

Met nog één speelronde te gaan is Vitesse als nummer zes al zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers sluiten de reguliere competitie zondag af met een thuiswedstrijd tegen kampioen Ajax.

