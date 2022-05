Bij voormalig Eredivisie-speler Ralf Seuntjens is een tumor in zijn schouder ontdekt. Vanwege die diagnose is de 33-jarige spits, die NAC Breda recent voor het Japanse FC Imabari verruilde, teruggekeerd naar Nederland.

"In Japan ben ik met een schouderblessure naar het ziekenhuis gegaan en de uitslag van de CT-scan heeft het leven van mijn naasten en mezelf volledig op zijn kop gezet", schrijft Seuntjens donderdag op Instagram.

"Er is een tumor gevonden en ik ben gisteren al in het ziekenhuis in Nederland geweest om zo snel mogelijk een traject te starten. Daar wil ik het voor nu bij laten."

Seuntjens ruilde NAC Breda eind maart in voor FC Imabari, zijn eerste buitenlandse avontuur. Voor de club, die op het derde Japanse niveau actief is, speelde hij tot nu toe drie wedstrijden. In zijn voorlopig laatste duel maakte hij zijn eerste doelpunt in dienst van Imabari.

Vóór zijn korte periode bij NAC in zijn geboortestad Breda - hij speelde er pas sinds begin dit seizoen - kwam Seuntjens voor achtereenvolgens RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap uit.

Zijn contract bij Imabari loopt tot januari 2024. Seuntjens bedankt de club via Instagram voor de steun die hij krijgt sinds de tumor is ontdekt.