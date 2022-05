Feyenoord gaat de Conference League-finale tegen AS Roma definitief op grote schermen in De Kuip uitzenden. De Rotterdamse club liet onlangs al weten dat van plan te zijn en heeft nu alles rond.

Voorafgaand aan de wedstrijd, die op 25 mei in de Arena Kombëtare in het Albanese Tirana wordt gespeeld, treden artiesten en dj's op in De Kuip. De finale is op vier grote schermen te zien. Een kaartje kost 15 euro.

Feyenoord kreeg voor de finale in Tirana zo'n vierduizend kaarten. Drieduizend daarvan waren bestemd voor supporters en de overige duizend gingen naar sponsors en familie en vrienden van de spelers en staf.

Daarnaast gingen zo'n 8.500 kaarten in de vrije verkoop. Feyenoord was er niet van op de hoogte dat die verkoop dinsdag al om 12.00 uur begon. Veel supporters kregen daardoor niet de kans om een ticket te kopen.

De UEFA bood woensdag excuses aan, maar benadrukte ook dat de kaarten - zoals de bedoeling was - voor een groot deel naar de lokale bevolking zijn gegaan. Feyenoord vreesde dat de tickets veelal in handen van AS Roma-fans waren gevallen.

Feyenoord sluit het Eredivisie-seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Vervolgens heeft de ploeg van trainer Arne Slot tien dagen de tijd om zich voor te bereiden op de Conference League-finale.