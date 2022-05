Roger Schmidt is tevreden over het seizoen met PSV, ook al slaagde hij er met zijn ploeg niet in om kampioen te worden. De Duitse trainer is blij met de twee prijzen die wél gepakt werden en vindt dat PSV zich van zijn goede kant heeft laten zien.

"Felicitaties aan Ajax, dat zijn kwaliteit heeft laten zien. Voor ons was het vooral belangrijk om onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen te winnen", zei Schmidt woensdag na de 3-2-thuiszege op NEC.

PSV hoopte op een misstap van titelconcurrent Ajax, maar die kwam er niet. De Amsterdammers wonnen tegelijkertijd met 5-0 van sc Heerenveen en stelden één speelronde voor het einde de 36e landstitel uit de clubhistorie veilig.

"Na rust, toen we wisten dat we geen kampioen meer konden worden, was de spanning er wat af en maakten we het onszelf onnodig moeilijk", aldus Schmidt, die NEC van 3-0 zag terugkomen tot 3-2. "Het is logisch dat je de focus wat verliest als je weet dat de wedstrijd niet zo heel belangrijk meer is. Gelukkig wonnen we wel."

Cody Gakpo, die mogelijk zijn laatste thuiswedstrijd voor PSV speelde, werd in het zonnetje gezet door de supporters. Foto: Pro Shots

'We hebben karakter getoond in een moeilijk seizoen'

Volgens de 55-jarige Schmidt is het seizoen van PSV niet zo mislukt als sommigen doen vermoeden. De coach, die komende zomer naar Benfica vertrekt, vindt dat er genoeg redenen zijn om met trots terug te kijken.

"We hebben de Johan Cruijff Schaal en de beker gewonnen en deden tot het einde mee om het kampioenschap. Dat zegt alles. Mijn spelers hebben het geweldig gedaan. We hebben karakter getoond in een moeilijk seizoen met veel blessures", aldus de Duitser.

"Ajax had de beste voorwaarden om kampioen te worden. We hebben het ze moeilijk gemaakt, dus we kunnen tevreden zijn, al denk ik wel dat er wat meer mogelijk was geweest."

PSV sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, dat inmiddels weet dat het uit de Eredivisie is gedegradeerd. De club uit Overijssel leed woensdag een cruciale 2-0-nederlaag tegen concurrent Sparta Rotterdam.

