De vreugde is groot bij FC Twente nu de club zich na acht jaar weer van Europees voetbal heeft verzekerd. De Enschedeërs stelden de vierde plaats in de Eredivisie veilig op een avond die in het teken stond van de overleden Jody Lukoki.

Het thuisduel met FC Groningen (3-0-winst) werd voorafgegaan door een indrukwekkend eerbetoon aan Lukoki, die maandag op 29-jarige leeftijd overleed. De aanvaller stond sinds februari niet meer onder contract bij Twente, maar revalideerde er nog wel van een knieblessure.

"Dit eerbetoon was heel waardig. Het zoontje van Jody was bij Virgil Misidjan op het veld. Ze hebben het weleens over het lot, karma, of hoe je het ook noemt. Misschien heeft hij ons wel geholpen", zei Twente-trainer Ron Jans naderhand tegen ESPN.

Aanvankelijk dachten de spelers van FC Twente dat ze nog niet zeker waren van de vierde plek. Tijdens de ereronde werd echter bekend dat concurrent AZ de overwinning diep in de extra tijd weggaf tegen FC Utrecht, waarna een groot feest losbarstte in de Grolsch Veste. Supporters betraden daarbij het veld.

"Het is zo bizar. Het stond 1-2 in Utrecht en we hoorden ineens dat er nog een doelpunt viel. Ik had in de kleedkamer al gezegd: 'Dan moeten we volgende week maar in De Kuip winnen'. Dat mag nog steeds, maar het is niet meer nodig. We gaan Europa in en we hebben het dik verdiend."

De wedstrijd in Enschede werd voorafgegaan aan een indrukwekkend eerbetoon aan Jody Lukoki. Foto: Pro Shots

'Dit geeft zoveel schwung'

De 63-jarige Jans, die sinds 2020 in dienst is van FC Twente en er nog een contract voor een jaar heeft, kijkt er enorm naar uit om met de club Europa in te gaan. Twente zal in het nieuwe seizoen in de derde voorronde van de Conference League uitkomen.

"Dit geeft zoveel schwung. De uitstraling van de club is zo groot, dat hebben we dit jaar bevestigd. Spelers willen nu nog liever bij deze club spelen, sponsors denken: hier wil ik bij horen", zei Jans over de nabije toekomst van FC Twente.

"Meer supporters kunnen er bijna niet in, maar ik zou zeggen: koop snel een seizoenkaart, anders is het volgens mij uitverkocht. Wát een mensen hier."

FC Twente sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Feyenoord, dat als derde zal eindigen. De Rotterdammers leven toe naar de finale van de Conference, die op 25 mei gespeeld wordt. AS Roma is daarin de tegenstander.

