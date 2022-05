Giorgio Chiellini gaat Juventus aan het einde van dit seizoen verlaten. Dat zei de 37-jarige verdediger woensdag na de bekerfinale tegen Internazionale, die na verlenging met 4-2 verloren ging.

"We hebben fantastische jaren gehad en nu is het aan de jonge jongens om het op te pakken. Ik heb alles gedaan wat ik kon en ik hoop dat ik iets heb betekend", zei Chiellini, die bij Juventus vaak samen met Matthijs de Ligt in het hart van de verdediging stond.

De Italiaan heeft bij 'De Oude Dame' nog een contract voor een jaar, maar dient dat dus niet uit. "Maandag zal ik het Allianz Stadium vaarwel zeggen. Het is 100 procent mijn beslissing."

Juventus speelt maandag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Lazio. Daarna volgt nog een competitiewedstrijd tegen Fiorentina.

Giorgio Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus. Giorgio Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus. Foto: Getty Images

Chiellini werd negen keer kampioen met Juventus

Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus, waarmee hij negen keer kampioen werd. Tevens won hij vijf keer de beker met de club. Twee keer verloor hij de finale van de Champions League: in 2015 en 2017.

Het is nog niet bekend waar de toekomst van de verdediger ligt. "Ik weet het niet, ik moet het met mijn familie bespreken. Ik ben blij dat ik Juventus kan verlaten terwijl ik nog op niveau ben", aldus de routinier.

Vorig jaar zomer veroverde Chiellini de Europese titel met Italië. Onlangs liet de 116-voudig international al weten dat hij in juni zijn laatste interland zal spelen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A