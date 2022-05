Lionel Messi was 's werelds bestbetaalde sporter in de afgelopen twaalf maanden, blijkt uit de jaarlijkse Forbes-lijst die woensdag is vrijgegeven. Op de tweede en derde plek staan basketbalicoon LeBron James en Manchester United-vedette Cristiano Ronaldo.

Paris Saint-Germain-aanvaller Messi verdiende tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 130 miljoen dollar (bijna 125 miljoen euro). Dat bedrag is inclusief 55 miljoen dollar aan sponsoring. Vorig jaar eindigde de Argentijn nog als tweede achter MMA-vechter Conor McGregor.

NBA-ster James van Los Angeles Lakers was goed voor 121 miljoen dollar (zo'n 115 miljoen euro), terwijl Ronaldo 115 miljoen dollar (bijna 110 miljoen euro) op zijn rekening mocht bijschrijven.

Op de vierde plaats van de Forbes-lijst staat Messi's clubgenoot Neymar met 95 miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro), terwijl de vijfde plaats wordt ingenomen door drievoudig NBA-kampioen Stephen Curry (92,8 miljoen dollar, ruim 88 miljoen euro) van Golden State Warriors.

De berekende sportieve inkomsten bestaan volgens Forbes uit alle prijzengelden, salarissen en bonussen. De inkomsten buiten het veld bestaan uit vergoedingen uit sponsordeals, vergoedingen voor optredens en licentie-inkomsten.