Met drie landstitels, twee keer overwintering in de Champions League, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal maakt Erik ten Hag het zijn opvolger Alfred Schreuder moeilijk om hem te evenaren. Toch denkt de afzwaaiende Ajax-trainer dat hij een basis voor veel meer succes achterlaat bij de club, die in vier jaar tijd steeds meer is gaan voelen als zijn thuis.

Hij vond het lastig om het over zichzelf te zeggen. "Maar als je naar de feiten kijkt, dan is het wel zo. Dan ben ik een van de succesvolste Ajax-trainers ooit", stelde Ten Hag woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA vast na de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0). "Ik kijk ook met voldoening terug. Deze tukker is een beetje een Ajacied geworden. Ik heb de club omarmd."

Toen hij 4,5 jaar geleden bij Ajax tekende, was alles anders. Een deel van de fanatieke Ajax-aanhang nam hem kwalijk dat hij met een koffertje van zijn vorige club FC Utrecht aankwam voor zijn eerste training bij zijn nieuwe club, die al meer dan vier jaar wachtte op een prijs. Het was een paar maanden na de uitschakeling van Ajax in de voorronde van de Europa League tegen Rosenborg. "Mijn opdracht was om Ajax weer Europaproof te maken", weet Ten Hag nog.

Prompt haalde Ten Hag in zijn eerste volledige seizoen bij Ajax de halve finales van de Champions League door Real Madrid en Juventus uit te schakelen. De wedstrijden in Madrid en Turijn behoren tot de beste wedstrijden in het 'tijdperk-Ten Hag' en volgens de trainer moet ook de 4-0-overwinning op Borussia Dortmund van dit seizoen daartoe gerekend worden.

"Die wedstrijd tegen Dortmund was van een ontiegelijk hoog niveau. Dat is met de wedstrijden in Turijn en Madrid het hoogste niveau dat Ajax onder mijn leiding gespeeld heeft. Ik heb genoten die dag."

'Was bijna niet meer aan het verwachtingspatroon te voldoen'

De ruime overwinning op Dortmund zorgde er samen met de andere vijf zeges in de groepsfase van de Champions League voor dat er in het laatste jaar van Ten Hag veel werd verwacht van Ajax in de tweede seizoenshelft. Uiteindelijk is de landstitel de enige prijs, doordat de KNVB-bekerfinale werd verloren van PSV en de Champions League-campagne abrupt eindigde met een thuisnederlaag tegen Benfica.

Ten Hag: "Na het verlies tegen Benfica voelde je de teleurstelling bij alle Ajacieden, maar ook in de rest van Nederland. Dat komt doordat we in de groepsfase van de Champions League een verwachtingspatroon hebben gecreëerd waar we bijna niet meer aan konden voldoen."

Nu het vertrek Ten Hag aanstaande is, krijgt zijn hoogstwaarschijnlijke opvolger Schreuder ook te maken met een hoog verwachtingspatroon - maar geen onmogelijke taak, denkt Ten Hag.

"Je ziet de laatste weken nieuwe spelers doorbreken bij Ajax. Er ligt een fundament waarop voortgeborduurd kan worden, maar voor mij is het nu bijna voorbij. Mijn avontuur bij Ajax was een geweldige reis. Ik heb fijn samengewerkt met mensen en resultaten geboekt, veelal met schitterend voetbal."