Sparta-coach Maurice Steijn gaat aangifte doen van bedreigingen. De trainer en zijn familie worden naar eigen zeggen opnieuw bedreigd na een goal van zijn zoon Sem dinsdag namens ADO Den Haag op bezoek bij NAC Breda.

De twintigjarige Steijn opende woensdag de score in het Rat Verlegh Stadion. Na zijn goal stond hij met zijn armen gespreid voor de fanatieke Bredase aanhang en wees hij naar zijn achternaam op het ADO-shirt. Later stak hij ook nog zijn middelvinger op toen hij werd uitgefloten.

"Het is behoorlijk hectisch geweest", zei Maurice Steijn, nadat hij met Sparta met 2-0 had gewonnen van PEC Zwolle, voor de camera van ESPN. "Die actie van gisteren? Dat was toch een superactie. Ik was trots op de actie die hij gedaan heeft."

Steijn stapte bijna een jaar geleden op als coach van NAC, omdat hij en zijn familie zouden zijn bedreigd door supporters van de Brabantse club. Steijn was destijds met clubicoon en toenmalig technisch directeur Ton Lokhoff verwikkeld in een machtsstrijd bij NAC, wat kwaad bloed zou hebben gezet bij de fans.

"Wat er vandaag is binnen gekomen, ook richting mijn kinderen, dat tart alles", zei Steijn over de nieuwe bedreigingen. "Daar gaan we aangifte van doen. Dat hebben we vorig jaar gelaten omdat we het niet nog groter wilden maken."

Sem Steijn kreeg het dinsdag aan de stok met het NAC-publiek. Sem Steijn kreeg het dinsdag aan de stok met het NAC-publiek. Foto: Pro Shots

'Het is vorig jaar redelijk gebagatelliseerd door NAC-iconen'

Steijn stond ondanks de zege van Sparta woedend voor de camera. "Het is vorig jaar redelijk gebagatelliseerd door NAC-iconen en vooraanstaande journalisten die een NAC-hart hebben", vervolgde hij.

"Er is vannacht en vanmorgen ook weer van alles bij ons binnen gekomen aan dreigementen, die nogmaals gebagatelliseerd werden vanuit een aantal kampen daar. Bij dezen wil ik ook alle mensen die mee hebben gedaan aan karaktermoord richting mij bedanken, dat ook mijn kinderen nu weer volop bedreigd worden."

Mede dankzij de goal van de jonge Steijn won ADO in de eerste ronde van de play-offs met 1-2 van NAC. Zaterdag om 16.30 uur staat in Den Haag de return op het programma.