Bram van Polen zit er helemaal doorheen nu de degradatie van PEC Zwolle een voldongen feit is. De aanvoerder heeft na de fatale 2-0-nederlaag bij Sparta Rotterdam van woensdagavond vooral te doen met de supporters en de medewerkers van de club.

"Net knapte ik al even. Het lijkt wel een soort rouwproces waar we in hebben gezeten. Voor de winterstop waren we al dood en begraven. Daarna hebben we er alles aan gedaan, maar we hebben het in de eerste seizoenshelft verpest", zei een terneergeslagen Van Polen op Het Kasteel in gesprek met ESPN.

PEC kende een bijzonder moeizaam begin van het seizoen, dat halverwege november tot het vertrek van Art Langeler leidde. Onder zijn opvolger Dick Schreuder richtten de 'Blauwvingers' zich op, maar het was niet genoeg om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen.

"We moeten onze excuses aanbieden aan iedereen die de club een warm hart toedraagt", vindt Van Polen. "Als je degradeert staan er banen op het spel en je kent het gevoel bij supporters. Dat gevoel heb ik zelf ook. Dan moet je op z'n minst je excuses aanbieden. Wij zijn hier verantwoordelijk voor en dat doet pijn."

Bij een overwinning op Sparta had PEC zelfs nog kans gehouden op rechtstreeks lijfsbehoud in de Eredivisie, maar dat scenario ging niet op voor de ploeg van trainer Schreuder. PEC kwam al na drie minuten op achterstand in Rotterdam, waarna Vito van Crooij er in de 24e minuut ook nog 2-0 van maakte.

Aanvoerder Bram van Polen is leeg na de degradatie van PEC Zwolle. Aanvoerder Bram van Polen is leeg na de degradatie van PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Van Polen heeft vertrouwen in snelle terugkeer naar Eredivisie

Van Polen wist na die snelle tegentreffer direct dat PEC een loodzware avond tegemoet zou gaan. "We speelden Sparta in de kaart door zo snel achter te komen. Anders hadden zij wat meer moeten aanvallen. Nu konden ze hun spelletje spelen en gevaarlijk worden in de counter."

"Vandaag speelden we zoals we in de eerste seizoenshelft ook vaak hebben gedaan: dat we het veldoverwicht niet uitdrukten in kansen. Dat kunnen we onszelf enorm verwijten. Vorige week hoorde ik mensen van FC Utrecht zeggen dat we kamikazevoetbal spelen. We hebben alles gegeven in de tweede seizoenshelft, maar het was niet goed genoeg."

Begin april verlengde Van Polen zijn contract bij PEC nog met een jaar. De clubicoon, die zijn zestiende seizoen ingaat bij de Zwollenaren, twijfelt ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie geen seconde over het uitdienen van zijn verbintenis.

"We zullen zo snel mogelijk terug moeten en daar wil ik maar al te graag een steentje aan bijdragen. Het zal eerst een beetje rouwen worden met z'n allen, maar daarna moeten we ons oprichten. De weg die we zijn ingeslagen is de goede weg. Daar heb ik alle vertrouwen in, maar dit seizoen was het te laat."