Alfred Schreuder volgt zo goed als zeker Erik ten Hag op als trainer van Ajax. De kersverse landskampioen is op hoofdlijnen rond met de huidige coach van Club Brugge, melden VI en De Telegraaf woensdag.

Voor de 49-jarige Schreuder ligt een contract klaar voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Ajax heeft de berichten nog niet bevestigd, maar na het veroveren van de landstitel op woensdag is het de verwachting dat dit snel zal gebeuren.

Ajax moest op zoek naar een opvolger van Ten Hag, die deze zomer naar Manchester United vertrekt. Onder Ten Hag pakten de Amsterdammers drie landstitels en tweemaal de KNVB-beker.

Schreuder werd begin dit jaar aangesteld als trainer van Club Brugge. Bij de koploper van de Belgische competitie liet hij in zijn contract een gelimiteerde transfersom opnemen van naar verluidt 1,5 miljoen euro.

Schreuder was bij Ajax al assistent van Ten Hag

Voor Schreuder betekent zijn aanstaande aanstelling bij Ajax een terugkeer bij de club waar hij in het successeizoen 2018/2019 assistent was onder Ten Hag. Door een dramatische ontknoping tegen Tottenham Hotspur liep de ploeg toen maar net de finale van de Champions League mis.

Schreuder was in het verleden hoofdtrainer van FC Twente en Hoffenheim. Bij FC Barcelona werkte de Barnevelder als assistent van Ronald Koeman. Sinds begin dit jaar staat hij aan het roer bij Club Brugge, dat in een spannende titelstrijd is verwikkeld met Royale Union Saint-Gilloise.