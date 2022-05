Manchester City is weer een stap dichter bij de Engelse landstitel gekomen. De ploeg van coach Josep Guardiola won woensdag dankzij vier doelpunten van Kevin De Bruyne met 1-5 bij Wolverhampton Wanderers. Chelsea is dankzij een 0-3-zege bij Leeds United zo goed als zeker van een Champions League-ticket en in Schotland veroverde Celtic de 52e landstitel.

De Bruyne was de grote man bij Manchester City. De Belg opende al na zeven minuten met een schuiver de score voor zijn ploeg en had na 24 minuten al een hattrick achter zijn naam staan. Tussendoor maakte Leander Dendoncker uit een counter de 1-1 voor Wolverhampton.

Na een uur spelen tekende De Bruyne uit een mooie aanval van City ook voor de 1-4. Zes minuten voor tijd zorgde Raheem Sterling met een intikker voor het slotakkoord. Nathan Aké viel in de 61e minuut in bij de bezoekers en Ki-Jana Hoever bleef op de bank bij 'The Wolves'.

Door de overwinning op Wolverhampton heeft koploper Manchester City met nog twee speelrondes voor de boeg drie punten voorsprong op nummer twee Liverpool, dat dinsdag met 1-2 bij Aston Villa won.

Chelsea viert de 0-3 van Romelu Lukaku.

Chelsea vrijwel zeker van Champions League-ticket

Eerder op de avond opende Mason Mount met een mooi schot in de rechterbovenhoek al na vier minuten de score voor Chelsea bij Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd meespeelde. Twintig minuten later kwam de thuisploeg met tien man te staan door een rode kaart voor Daniel James vanwege een keiharde tackle op Mateo Kovacic.

Christian Pulisic verdubbelde tien minuten na rust de voorsprong voor Chelsea. De Amerikaan plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerhoek. Zeven minuten voor rust besliste Romelu Lukaku de wedstrijd. De Belg worstelde zich langs de defensie van Leeds en schoot hard raak.

Dankzij de overwinning op Leeds komt Chelsea op zeventig punten. 'The Blues' hebben acht punten meer dan Tottenham, dat nog drie wedstrijden te gaan heeft. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

Everton pakte op bezoek bij het al gedegradeerde Watford een punt in de strijd tegen degradatie: 0-0. 'The Toffees' hebben twee punten meer dan nummer achttien Leeds United. De onderste drie ploegen degraderen aan het einde van het seizoen uit de Premier League.

Vreugde bij Celtic na het veroveren van de landstitel.

Celtic verovert tiende landstitel in elf jaar

In Schotland verzekerde Celtic zich van het kampioenschap. De ploeg van coach Ange Postecoglou had voldoende aan een 1-1-gelijkspel bij Dundee United. Het was voor Celtic de tiende titel in elf jaar.

Voormalig VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis zette Celtic na rust op voorsprong, waarna Dylan Levitt gelijkmaakte. Nummer twee Rangers FC kan de aartsrivaal met nog één speelronde voor de boeg niet meer achterhalen.

Rangers, waar Giovanni van Bronckhorst de trainer is, speelt volgende week woensdag nog wel de finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt.