Ajax-trainer Erik ten Hag was woensdag na afloop van het veiligstellen van de titel vol lof over de prestaties van zijn ploeg dit seizoen. De Amsterdammers werden dankzij een 5-0-overwinning op sc Heerenveen voor de 36e keer landskampioen.

"Ik ben intens blij, dit is geweldig!", jubelde Ten Hag, die volgend seizoen trainer is van Manchester United, bij ESPN.

"Of ik ooit getwijfeld heb? Nee, helemaal niet. Hoewel het na de winter wat moeizamer ging hebben we in de tweede seizoenshelft één keer gelijkgespeeld en één keer verloren. We zijn flexibel en hebben laten zien dat we om kunnen gaan met tegenslagen."

Ajax, dat met vier punten voorsprong op nummer twee PSV aan de voorlaatste speelronde begon, had in de Johan Cruijff Arena helemaal niets te vrezen van Heerenveen.

De thuisploeg kwam via Nicolás Tagliafico na negentien minuten op voorsprong en speelde daarna een gewonnen wedstrijd. Door Steven Berghuis, Sébastien Haller, Brian Brobbey en Edson Álvarez liep Ajax in het restant nog verder uit.

'De jongens hebben een geweldige winnaarsmentaliteit'

Ten Hag prees ook de veerkracht die zijn ploeg in verschillende wedstrijden heeft laten zien. Zo pakte Ajax onder meer tegen SC Cambuur en tegen NEC in de slotminuten prijzen. "De jongens hebben een geweldige winnaarsmentaliteit", aldus Ten Hag.

"We hebben tactisch dit seizoen heel sterk gespeeld. Als we in de problemen kwamen, kwam dat door onszelf. Maar vaak kwamen we terug en ik ben heel tevreden met hoe deze groep bij elkaar is gebleven. We zijn continu meer van elkaar blijven eisen en daardoor staan we nu hier."

De 36e landstitel is de derde en laatste in het tijdperk Ten Hag, die halverwege het seizoen 2017/2018 werd aangesteld door Ajax. De Amsterdamse club veroverde in die periode ook nog twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal. Ajax sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Vitesse.