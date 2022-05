Erik ten Hag noemt de 36e landstitel van Ajax vooral een prestatie van het collectief, waarbij de mentaliteit op belangrijke momenten de doorslag gaf. De trainer beseft dat dat het de laatste weken moeizamer ging, maar benadrukt ook dat alle topwedstrijden in de Eredivisie gewonnen werden.

"Er zit hier een voldaan mens. Ik ben intens blij", zei Ten Hag woensdag op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA na de 5-0-overwinning op sc Heerenveen in de kampioenswedstrijd.

Ajax boekte tegen de Friezen de grootste zege van de laatste paar weken, waarin de ploeg geregeld ontsnapte aan puntenverlies. NEC en Cambuur werden door doelpunten in de slotfase verslagen en zondag tegen AZ werd ternauwernood een punt gepakt.

"De schoonheid van het voetbal werd minder", zag Ten Hag. "Maar de winnaarsmentaliteit en de winnaarscultuur was er altijd. Als we in de problemen kwamen, kwam dat door onszelf. Maar vaak kwamen we terug en ik ben heel tevreden met hoe deze groep bij elkaar is gebleven. We zijn continu meer van elkaar blijven eisen, dat heeft ons de titel gebracht."

39 Groot feest bij Johan Cruijff Arena na 36e titel voor Ajax

'Ik heb nooit getwijfeld'

Ten Hag noemde de 4-0-overwinning van Ajax in de Champions League op Borussia Dortmund het mooiste moment van het seizoen, maar wees ook op de zeges op Feyenoord en PSV. Zowel de Eindhovenaren als de Rotterdammers werden uit én thuis verslagen.

"Ik heb het nu wel steeds over karakter", vervolgde Ten Hag. "Maar de wedstrijden tegen Feyenoord en PSV hebben we gewonnen door tactische elementen. Dat maakt mij een voldane trainer. Ik heb ook nooit getwijfeld over deze titel. We zijn flexibel en hebben laten zien dat we om kunnen gaan met tegenslagen. Die hebben we in het afgelopen half jaar allemaal overwonnen.

De doelpuntenmakers van Ajax tegen Heerenveen waren Nicolás Tagliafico, Steven Berghuis, Sébastien Haller (penalty), Brian Brobby en Edson Álvarez. Concurrent PSV won ondertussen met 3-2 van NEC. Het gat blijft daardoor vier punten en dat is met nog een speelronde te gaan onoverbrugbaar.

Programma speelronde 33 Ajax-sc Heerenveen 5-0

PSV-NEC 3-2

Go Ahead Eagles-Feyenoord 0-1

FC Twente-FC Groningen 3-0

FC Utrecht-AZ 2-2

Fortuna Sittard-Vitesse 1-2

RKC Waalwijk-Heracles 2-0

SC Cambuur-Willem II 1-1

Sparta-PEC Zwolle 2-0