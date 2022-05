Daley Blind is trots op het veroveren van de 36e landstitel met Ajax. De Amsterdammers verzekerden zich woensdag dankzij een eenvoudige thuiszege op sc Heerenveen (5-0) van het kampioenschap.

"De statistieken liegen niet", zei Blind na afloop bij ESPN. "We hebben nooit getwijfeld of we het zouden halen. Zoals de trainer zegt: 'We hebben altijd in de driver's seat gezeten.' Deze ploeg heeft zó'n grote weerbaarheid. Ik ben onwijs trots op de ploeg en op het seizoen."

De laatste weken sleepte Ajax regelmatig pas in de absolute slotfase de zege uit het vuur. Afgelopen weekend was er tegen AZ een late gelijkmaker nodig voor een punt. "Natuurlijk hebben we soms een beetje geluk gehad", beaamt Blind. "Maar je kan niet zeggen dat we het ooit hebben opgegeven."

Ajax was in de eerste helft tegen Heerenveen al zo goed als zeker van de titel. De ploeg van coach Erik ten Hag stond na 38 minuten met 3-0 voor dankzij doelpunten van Nicolás Tagliafico, Steven Berghuis en Sébastien Haller (penalty). In de slotfase van de tweede helft voerden invaller Brian Brobbey en Edson Álvarez de score nog verder op.

Blind werd kort na het eindsignaal toegejuicht door het publiek in de Johan Cruijff ArenA. "De fans en ik hebben soms moeilijke tijden gehad. Maar het is geweldig dat ze me nu toejuichen. Dat waardeer ik enorm", vertelde Blind.

Honger Blind nog niet gestild met zeven titels

Blind werd voor de zevende keer landskampioen met Ajax. Daarmee nadert de 32-jarige verdediger recordhouders Sjaak Swart en Johan Cruijff.

De Oranje-international, die ook in 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 en 2021 de titel veroverde met de Amsterdammers, komt op gelijke hoogte met Wim Suurbier (7) en Barry Hulshoff (7). Alleen Cruijff (8) en Swart (8) staan daar nog boven.

De honger van de routinier is daarmee nog niet gestild. "Je speelt hier elk jaar om de prijzen, dus hier doe je het voor. Mijn statistieken liegen er niet om dus dat is mooi. Ik hoop dit nog voort te zetten zo lang ik hier ben."