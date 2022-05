Voor PEC Zwolle komt na tien jaar een einde aan het verblijf in de Eredivisie. Door een 2-0-nederlaag woensdag tegen Sparta Rotterdam viel op de voorlaatste speeldag het doek voor de ploeg van trainer Dick Schreuder.

PEC Zwolle wist dat het zich op bezoek bij directe concurrent Sparta geen nederlaag kon veroorloven. Maar de start voor de bezoekers was dramatisch. Al in de derde minuut opende Adil Auassar de score door attent in te lopen bij een vrije trap van Vito van Crooy.

Nadat de lat de gelijkmaker van Thomas van den Belt voorkwam, sloeg Sparta halverwege de eerste helft opnieuw toe. Van Crooy was het eindstation van een fraaie aanval van de thuisploeg, waarna PEC zich niet meer wist op te richten.

PEC promoveerde in 2012 naar de Eredivisie en wist zich tot aan dit jaar telkens rechtstreeks te handhaven. De hoogste klassering was de zesde plaats in het seizoen 2014/2015. Een jaar eerder betekende een 5-1-zege in de finale van de KNVB-beker tegen Ajax het hoogtepunt in de clubhistorie.

Dit seizoen liep PEC van het begin af aan achter de feiten aan. Bij de winterstop stond de Overijsselse club met slechts acht punten troosteloos onderaan. Nadat Schreuder het stokje overnam van Art Langeler werden de prestaties weliswaar beter, maar het bleek onvoldoende om het vege lijf te redden.

Stand onderin de Eredivisie 13. RKC Waalwijk 33-35 (-13)

14. Heracles Almelo 33-34 (-14)

15. Sparta Rotterdam 33-32 (-20)

16. Fortuna Sittard 33-32 (-32)

17. Willem II 33-30 (-28)

18. PEC Zwolle* 33-27 (-25)

Willem II diep in de problemen na gelijkspel

Ook de nummer zeventien degradeert rechtstreeks uit de Eredivisie. Die plaats wordt momenteel bezet door Willem II, dat thuis tegen SC Cambuur bleef steken op 1-1. De Tilburgers moeten zondag op de laatste speeldag thuis winnen van FC Utrecht om kans te houden op handhaving.

Donkere wolken pakten zich samen boven Willem II toen Sekou Sylla op slag van rust Cambuur op voorsprong zette. In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Kevin Hofland via Derrick Köhn nog wel op gelijke hoogte, maar meer bleek er niet in te zitten.

Willem II heeft dertig punten, twee minder dan Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. De ploeg die als zestiende eindigt stroomt in bij de play-offs voor promotie/degradatie met clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.

Laatste speelronde (zondag 14.30 uur) AZ-RKC Waalwijk

Feyenoord-FC Twente

FC Groningen-SC Cambuur

Heracles Almelo-Sparta

Heerenveen-Go Ahead Eagles

NEC-Fortuna Sittard

PEC Zwolle-PSV

Vitesse-Ajax

Willem II-FC Utrecht

Fortuna Sittard zestiende na dure thuisnederlaag

Fortuna Sittard ging thuis met 1-2 onderuit tegen Vitesse. Paul Gladon bracht de Limburgers vlak voor rust op voorsprong uit een penalty. Kort daarna zorgde Million Manhoef voor de gelijkmaker. Loïs Openda bezorgde Vitesse halverwege de tweede helft de winst.

Door de nederlaag zakt Fortuna naar de zestiende plaats. De ploeg van coach Sjors Ultee heeft evenveel punten (32) als nummer vijftien Sparta Rotterdam, maar een minder doelsaldo. In de laatste speelronde gaat Fortuna op bezoek bij NEC. Heracles Almelo is met 34 punten ook nog niet veilig.

RKC Waalwijk won thuis met 2-0 van Heracles Almelo en is bijna zeker van lijfsbehoud. Michiel Kramer opende in de twintigste minuut de score op aangeven van Finn Stokkers. Na een klein uur spelen verdubbelde Richard van der Venne de voorsprong met een fraai lobje over Heracles-doelman Koen Bucker.

