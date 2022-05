PSV heeft woensdag in het Philips Stadion een 3-2-overwinning geboekt op NEC. Omdat Ajax tegelijkertijd met 5-0 won van sc Heerenveen en daarmee de titel veiligstelde, hadden de Eindhovenaren daar niks aan. In Deventer boekte een flink gewijzigd Feyenoord een kleine zege op Go Ahead Eagles: 0-1.

PSV, dat met vier punten achterstand aan de voorlaatste speelronde begon, wist dat het sowieso moest winnen van NEC om de titelstrijd levend te houden en pakte al voor rust een ruime voorsprong. Ritsu Doan opende met een afstandspoging de score en Erick Gutiérrez maakte er met een spectaculair schot van zo'n 25 meter nog voor rust 2-0 van.

Omdat Ajax halverwege al op een 3-0-voorsprong stond wist de ploeg van trainer Roger Schmidt in de pauze dat de titelstrijd een gelopen koers was. Niettemin kwam PSV na rust als eerste tot scoren. Eran Zahavi ging de één-twee aan met Philipp Max en noteerde met zijn elfde Eredivisie-goal van het seizoen de 3-0.

Het eerste doelpunt van NEC viel in de 66e minuut. Bart van Rooij gaf perfect voor op Mikkel Duelund, die beheerst afrondde. Vijf minuten later ging de bal op de stip nadat Ibrahim Sangaré een onhandige overtreding beging op Ibrahim Cissoko. Vanaf elf meter bepaalde Jonathan Okita vervolgens de eindstand.

Door de zege van Ajax eindigt PSV definitief als tweede in de Eredivisie. De Brabanders waren voorafgaand aan de voorlaatste speelronde al niet meer bij te halen door nummer drie Feyenoord. Het is het vierde seizoen op rij dat PSV naast de landstitel grijpt.

Bryan Linssen zorgde namens Feyenoord tegen Go Ahead Eagles voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: ANP

Linssen matchwinner bij matig duel in Deventer

Bryan Linssen kroonde zich bij Feyenoord-Go Ahead Eagles tot matchwinner door voor het enige doelpunt van de wedstrijd te zorgen. Alireza Jahanbakhsh veroverde de bal en bracht Linssen in de 71e minuut in stelling. De aanvaller kapte naar binnen en krulde de bal fraai om Go Ahead-doelman Andries Noppert heen.

Verder viel er weinig te genieten in Deventer, waar Feyenoord vooraf al wist dat het als derde zou gaan eindigen. Linssen had in de 51e minuut op de lat geschoten, maar verder waren kansen schaars in de Adelaarshorst. In de slotfase viel invaller Philippe Sandler, die juist net was hersteld van een blessure, nog uit met een nieuwe kwetsuur.

Feyenoord begon met een flink gewijzigd elftal aan de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Vaste krachten Luis Sinisterra, Reiss Nelson, Orkun Kökçü, Guus Til, Tyrell Malacia, Marcos Senesi en Cyriel Dessers kregen allemaal rust van trainer Arne Slot, die met zijn ploeg over precies twee weken in de Conference League finale tegen AS Roma staat.

Feyenoord sluit het Eredivisie-seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. PSV gaat op bezoek bij het woensdagavond gedegradeerde PEC Zwolle.

