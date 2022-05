FC Twente heeft woensdag het rechtstreekse ticket voor de derde voorronde van de Conference League veroverd. In een emotioneel duel, waarin de club uitgebreid stilstond bij het overlijden van Jody Lukoki, werd FC Groningen met 3-0 verslagen. AZ leek het spoor van de tukkers te volgen, maar gaf in extremis een zege uit handen bij FC Utrecht (2-2) en is veroordeeld tot de play-offs.

Door de feestelijke afloop werd het een avond van uitersten voor FC Twente, dat voor de aftrap tegen Groningen een emotioneel eerbetoon bracht aan de overleden Lukoki. De spelers kwamen met diens zoontje het veld op en legden een bloem in een vaas, die naast een portret van Lukoki stond. De slechts 29 jaar geworden aanvaller stond sinds afgelopen zomer tot februari onder contract in Enschede.

Na dat bijzonder ingrijpende moment kostte het FC Twente logischerwijs tijd om in de wedstrijd te komen. Doelman Lars Unnerstall keerde in de beginfase schoten van Romano Postema en Cyril Ngonge, maar ondanks het Groningse initiatief was het de thuisploeg die in de 29e minuut op voorsprong kwam.

Ricky van Wolfswinkel gaf de bal met een hakje mee aan Václav Cerný en die schoot feilloos raak, hoog in de verre hoek. Het doelpunt werd met de voltallige selectie en staf gevierd bij de bank, waarna Cerný een shirt met achterop de naam van Lukoki aan het publiek toonde.

In de tweede helft liep FC Twente door twee doelpunten van de Griek Dimitrios Limnios (van richting veranderd schot en intikker) verder weg bij FC Groningen, dat al de zesde nederlaag op rij leed. De 'Trots van het Noorden' ziet de achtste plek en daarmee een ticket voor de play-offs om Europees voetbal langzaam uit het zicht verdwijnen.

Het leek er lange tijd op dat de strijd om de vierde plek pas zondag zou worden beslecht. AZ stond lange tijd met 1-2 voor bij FC Utrecht, maar diep in blessuretijd maakte de thuisploeg toch nog gelijk in Stadion Galgenwaard. FC Twente staat met nog één speelronde te gaan op een onoverbrugbare voorsprong van vier punten en gaat voor het eerst in acht jaar Europa in.

AZ verliest in blessuretijd strijd om plek vier

FC Twente heeft veel te danken aan de veerkracht van FC Utrecht, dat al na een kwartier op een 0-2-achterstand kwam. Jesper Karlsson kreeg de bal in de twaalfde minuut bij toeval in zijn voeten en gaf voor op Vangelis Pavlidis, die voor de vijfde keer in de laatste zes duels doel trof.

Drie minuten later was de Alkmaarse tandem opnieuw goud waard. Karlsson vond met een hoge voorzet het hoofd van Pavlidis en die verschalkte Eric Oelschlägel. FC Utrecht was daarna wel beter en kreeg loon naar werken. Sander van de Streek kreeg de bal na een aantal fraaie combinaties en maakte geen fout in de afronding.

De wedstrijd werd in de slotfase nog even stilgelegd omdat fans vanaf de tribune onder meer bierbekers het veld op gooiden. Scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot na zo'n tien minuten verder te spelen en in het restant van het duel sloeg FC Utrecht toch nog toe via Anastasios Douvikas, die van dichtbij scoorde en AZ tot de play-offs veroordeelde.

FC Utrecht is al zeker van een plek in de top acht en gaat ook de play-offs in, maar de ploeg van interim-trainer Rick Kruys zal niet met veel vertrouwen gaan strijden om een Europees ticket. Van de laatste negen wedstrijden won FC Utrecht er slechts één: op 29 april de thuiswedstrijd tegen NEC (1-0).

Vitesse, dat woensdag met 1-2 bij Fortuna Sittard won, gaat ook naar de play-offs. Alleen de vierde ploeg is nog niet bekend. NEC staat momenteel op de belangrijke achtste plek, maar ook Heerenveen, Go Ahead Eagles, FC Groningen, SC Cambuur en zelfs RKC Waalwijk kunnen in de laatste speelronde nog een play-offticket veroveren.