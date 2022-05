Ajax is woensdag voor de 36e keer kampioen van Nederland geworden. De ploeg van trainer Erik ten Hag stelde de titel veilig door in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 van sc Heerenveen te winnen.

De kampioenswedstrijd was geen moment echt spannend. Na negentien minuten maakte Nicolás Tagliafico de 1-0 voor Ajax en bij rust stond het al 3-0. Steven Berghuis scoorde in de 33e minuut en vijf minuten later benutte Sébastien Haller een strafschop.

In de tweede helft speelde Ajax de wedstrijd rustig uit, ook omdat Heerenveen niet bij machte was de Eredivisie-koploper pijn te doen. Vijf minuten voor tijd maakte Brian Brobbey de 4-0 en het slotakkoord was van Edson Álvarez (5-0) in de negentigste minuut.

PSV won ondertussen met 3-2 van NEC, maar door de zege van Ajax had dat geen invloed meer op de titelrace. Met een nog een speelronde te gaan blijft het gat vijf punten.

De 36e landstitel is de derde en laatste in het tijdperk Ten Hag, die halverwege het seizoen 2017/2018 werd aangesteld door Ajax. De Amsterdamse club veroverde in die periode ook nog twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff Schaal.

Programma speelronde 33 Ajax-sc Heerenveen 5-0

PSV-NEC 3-2

Go Ahead Eagles-Feyenoord 0-1

FC Twente-FC Groningen 3-0

FC Utrecht-AZ 1-2

Fortuna Sittard-Vitesse 1-2

RKC Waalwijk-Heracles 2-0

SC Cambuur-Willem II 1-1

Sparta-PEC Zwolle 2-0

Tadic laat strafschop aan Haller

Na een minuut stilte voor de deze week overleden voormalig Ajax-spelers Jody Lukoki (29) en Henk Groot (84) namen de Amsterdammers zoals verwacht meteen het initiatief tegen Heerenveen. Het duurde nog wel tot de negentiende minuut tot de eerste grote kans, maar toen was het wel meteen raak.

Noussair Mazraoui hield de bal net binnen en zijn voorzet kwam bij Dusan Tadic, die de opstomende Tagliafico op maat bediende. De Argentijn klopte Heerenveen-doelman Erwin Mulder met een schuiver in de verre hoek (1-0).

Een kwartier later was het al 2-0. Jurriën Timber legde terug en Berghuis tikte binnen, waarmee de spanning uit de wedstrijd was. Het werd zelfs nog 3-0 voor rust. Na een overtreding op Berghuis liet Tadic de strafschop in de 38e minuut aan Haller en die maakte geen fout. Het was de eerste treffer van de Eredivisie-topscorer in zes wedstrijden.

Mazraoui krijgt publiekswissel

Door de ruime voorsprong kon Ajax na rust zonder zenuwen spelen, al liet Berghuis in de tweede minuut van de tweede helft wel een enorme kans om onbenut. Hij schoot voor bijna leeg doel over.

Er kwam ook tijd en ruimte voor andere zaken. Mazraoui, die transfervrij naar Bayern München gaat, kreeg een publiekswissel. En op het moment dat Heerenveen eindelijk eens gevaar leek te stichten - Anthony Musaba schoot op de paal - werd er gevlagd voor buitenspel.

Twintig minuten voor het einde stak de fanatieke Ajax-aanhang al massaal vuurwerk af om de titel te vieren. Ondertussen schoot Kenneth Taylor rakelings over en een ook een poging van invaller Mohammed Kudus ging er niet in. De onderkant van de lat redde Heerenveen.

In de slotfase dan toch nog twee keer raak, waardoor de kampioenswedstrijd meer glans kreeg. Invaller Brobbey tikte in de 85e minuut een rebound binnen, nadat een poging van een andere invaller, Mohamed Daramy, gekeerd was. De 5-0 in de negentigste minuut was van Álvarez, waarna het feest losbarste in de ArenA.