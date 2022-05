Spartak Moskou heeft zich woensdag mede door een doelpunt van Quincy Promes verzekerd van een plek in de finale van de Russische beker. Spartak was thuis met 3-0 te sterk voor Yenisey Krasnoyarsk.

Promes nam in de 21e minuut het openingsdoelpunt voor zijn rekening tegen de nummer vijf van de Eerste divisie, het tweede niveau van Rusland. De Nederlandse aanvaller leverde ook de assist bij de 2-0 van Zelimkhan Bakaev.

De dertigjarige Promes, die de hele wedstrijd speelde, wordt in Nederland vervolgd voor poging tot moord. Hij zou in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie hebben gestoken.

Spartak neemt het op 29 mei in de finale op tegen stadgenoot Dynamo Moskou, dat dinsdag Alania Vladikavkaz met 3-0 versloeg.