Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben woensdag met Internazionale de Coppa Italia veroverd. De formatie uit Milaan was in de finale in Roma na verlenging met 4-2 te sterk voor Juventus. In Rusland leidde Quincy Promes Spartak Moskou met een goal en een assist tegen Yenisey Krasnoyarsk (3-0) naar de bekerfinale.

Nicolò Barella opende al in de zevende minuut met een prachtig afstandsschot de score voor Inter. Vroeg in de tweede helft draaide Juventus de achterstand in een tijdsbestek van slechts drie minuten de achterstand om via goals van Alex Sandro (afstandsschot) en Dusan Vlahovic (rebound).

Tien minuten voor tijd bracht Hakan Çalhanoglu Inter uit een penalty weer op gelijke hoogte. De bal ging op de stip na een overtreding van Leonardo Bonucci op Lautaro Martínez. In het vervolg van de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In die verlenging zorgde Inter al snel voor de beslissing. In de 98e minuut kreeg Inter een strafschop na een overtreding van Matthijs de Ligt op De Vrij en het buitenkansje werd benut door Ivan Perisic. Vier minuten later maakte de Kroaat met een schitterend schot ook de 4-2.

Aan het einde van het eerste deel van de verlenging werd Juventus-coach Massimiliano Allegri ook nog naar de tribune gestuurd. De Vrij en De Ligt speelden de hele wedstrijd mee bij hun clubs. Dumfries viel na ruim een uur spelen in bij Inter.

Het is de achtste keer in de clubgeschiedenis dat Inter de Coppa Italia verovert. De 'Nerazzurri' wonnen de Italiaanse beker eerder in 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011.

Quincy Promes viert zijn treffer voor Spartak Moskou. Quincy Promes viert zijn treffer voor Spartak Moskou. Foto: Pro Shots

Promes leidt Spartak naar Russische bekerfinale

In Rusland nam Promes in de 21e minuut het openingsdoelpunt voor Spartak Moskou tegen Yenisey Krasnoyarsk voor zijn rekening tegen de nummer vijf van de Eerste divisie, het tweede niveau van Rusland. De Nederlandse aanvaller leverde ook de assist bij de 2-0 van Zelimkhan Bakaev.

De dertigjarige Promes, die de hele wedstrijd speelde, wordt in Nederland vervolgd voor poging tot moord. Hij zou in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie hebben gestoken.

Spartak neemt het op 29 mei in de finale op tegen stadgenoot Dynamo Moskou, dat dinsdag Alania Vladikavkaz met 3-0 versloeg.