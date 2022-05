PSV begint woensdag met Noni Madueke in plaats van de geblesseerde Joey Veerman aan de belangrijke thuiswedstrijd tegen NEC. De ploeg van trainer Roger Schmidt moet winnen om nog kans te maken op de titel en is dan alsnog afhankelijk van wat koploper Ajax doet tegen sc Heerenveen. Feyenoord-trainer Arne Slot stuurt op bezoek bij Go Ahead Eagles een flink gewijzigd elftal het veld in.

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Gutiérrez, Max; Sangaré, Götze, Madueke; Doan, Zahavi, Gakpo.

Madueke is hersteld van een spierblessure en viel tegen Feyenoord in de 87e minuut in. Schmidt gaf woensdag al aan dat het onzeker was of Veerman kon meespelen tegen NEC. De middenvelder had in De Kuip een tik tegen zijn kuit gekregen.

De rentree van Madueke in de basis is de enige wijziging die Schmidt doorvoert ten opzichte van de wedstrijd in De Kuip. Aanvoerder André Ramalho ontbreekt nog altijd wegens een een enkelblessure.

Met het gelijkspel in Rotterdam verzuimde PSV om in te lopen op Ajax, dat diezelfde dag eveneens met 2-2 gelijkspeelde bij AZ. Daardoor bleef het gat tussen de nummers één en twee met nog twee speelrondes te gaan vier punten.

PSV-NEC begint net als alle andere wedstrijden in de Eredivisie woensdag om 20.00 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Feyenoord-trainer Arne Slot stuurt een flink gewijzigd elftal het veld in tegen Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

Feyenoord zonder vaste krachten in Deventer

Opstelling Feyenoord Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Geertruida, Hendriks; Aursnes, Toornstra, Hendrix; Walemark, Linssen, Jahanbakhsh.

Feyenoord begint met een flink gewijzigd elftal aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Slot heeft liefst zeven wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de thuiswedstrijd van zondag tegen PSV.

Luis Sinisterra, Reiss Nelson, Orkun Kökçü, Guus Til, Tyrell Malacia, Marcos Senesi en Cyriel Dessers krijgen rust, exact twee weken voor de Conference League-finale tegen AS Roma. Daartegenover staat onder andere het basisdebuut van Patrik Walemark en Jorrit Hendriks fungeert als linksback.

Voor Feyenoord staat er tegen Go Ahead Eagles weinig meer op het spel. De Rotterdammers staan op de derde plek en hebben zes punten meer dan nummer vier FC Twente, dat bovendien een veel minder doelsaldo heeft.

Go Ahead Eagles-Feyenoord staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

