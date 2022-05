Ajax begint woensdag met Steven Berghuis en Noussair Mazraoui aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Bij winst zijn de Amsterdammers verzekerd van de 36e landstitel.

Opstelling Ajax Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Taylor, Álvarez, Klaassen, Berghuis; Haller, Tadic.

Opstelling sc Heerenveen Mulder; Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Kaib, Woudenberg; Tahiri, Halilovic, Haye; Sarr, Van Hooijdonk.

Berghuis en Mazraoui kwamen zondag in de topper tegen AZ (2-2) na ruim een uur spelen als invaller in het veld. Voor Mazraoui wordt het zijn eerste basisplaats sinds 2 april. De rechtsback, die die de laatste weken kampte met een blessure, neemt de plaats over van Devyne Rensch.

Brobbey begint op de bank. De spits viel tegen AZ geblesseerd uit, nadat hij in de eerste helft de score had geopend. De schade voor de spits valt mee, want dinsdag stond hij weer gewoon op het trainingsveld.

Trainer Erik ten Hag kiest tegen Heerenveen opnieuw voor een 4-4-2-formatie. Sébastien Haller vormt net als twee weken geleden tegen PEC Zwolle (3-0) voorin een duo met Dusan Tadic.

Ajax bij puntenverlies afhankelijk van PSV

Ajax is bij een thuiszege op de voorlaatste speeldag al zeker van de landstitel. Worden er punten verspeeld, dan zijn de Amsterdammers afhankelijk van het resultaat van PSV-NEC. Lukt het Ajax woensdag nog niet om kampioen te worden, dan volgt zondag uit bij Vitesse een nieuwe kans.

Ook voor Heerenveen staat er nog wat op het spel. De ploeg van trainer Ole Tobiasen staat achtste en moet die positie zien vast te houden om mee te mogen doen aan de play-offs voor Europees voetbal.

Ajax-Heerenveen staat onder leiding van Allard Lindhout. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA begint net als de overige acht duels in de Eredivisie om 20.00 uur.