Noussair Mazraoui verlaat Ajax na dit seizoen transfervrij voor Bayern München. De rechtsback bevestigde woensdagavond na de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) dat hij volgend seizoen in de Bundesliga speelt.

Het is al enige tijd duidelijk dat Mazraoui na dit seizoen transfervrij vertrekt bij Ajax. De Amsterdammers hoopten het aflopende contract van de 24-jarige vleugelverdediger te verlengen, maar de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen spaak.

Naast Bayern München was ook FC Barcelona geïnteresseerd, maar Mazraoui kiest voor een Duits avontuur. "We zijn erg blij dat hij heeft besloten om de komende jaren bij ons te komen spelen. Hij is een speler die door heel Europa werd begeerd", zei technisch directeur Hasan Salihamidzic eerder op woensdag al bij het Duitse TZ.

Door zijn aanstaande transfer naar Bayern München is de kans aanwezig dat Mazraoui volgend seizoen weer samenspeelt met Ryan Gravenberch, nu zijn ploeggenoot bij Ajax. 'Der Rekordmeister' is nog in onderhandeling met Ajax over de komst van de middenvelder.

Noussair Mazraoui speelt volgend seizoen voor Bayern München. Noussair Mazraoui speelt volgend seizoen voor Bayern München. Foto: Getty Images

Mazraoui verlaat Ajax met derde landstitel

Mazraoui doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte begin 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. De twaalfvoudig international van Marokko speelde tot dusver 135 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers.

Door de 5-0-zege op Heerenveen verlaat Mazraoui de Johan Cruijff ArenA met een derde kampioenschap. De vleugelverdediger veroverde al twee keer de dubbel en bereikte de halve finales van de Champions League met Ajax.

Bij Bayern München is het kampioenschap de laatste jaren bijna een vanzelfsprekendheid geworden. 'FC Hollywood' veroverde dit seizoen de tiende landstitel op rij.