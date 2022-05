Eredivisie speelronde 33

20.00 uur:

Ajax-sc Heerenveen

FC Utrecht-AZ

FC Twente-FC Groningen

PSV-NEC

RKC-Heracles

Sparta-PEC Zwolle

Fortuna Sittard-Vitesse

Go Ahead Eagles-Feyenoord

Sc Cambuur-Willem II

Goedendag en welkom in dit liveblog. Vandaag houden we je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax. Ook houden we je op de hoogte van de andere acht Eredivisie-wedstrijden. Veel plezier!